Bühne Burgäschi: Auf Tournee mit Tanzorchester-Gala

Biberist Bühne Burgäschi: Start ins neue Jahr ohne finanzielle Sorgen An der Tanzorchestergala der Bühne Burgäschi in Biberist wurde auch über die Finanzen informiert. Gundi Klemm 03.01.2023, 14.00 Uhr

Tanzorchestergala der Bühne Burgäschi mit Fabienne Skarpetowski (Sopran) und Fabio De Giacomi (Tenor). Bruno Kissling

Mit «Kultur tut gut» sprach Hermann Gehrig als Moderator des Konzertabends in der Biberena dem 400-köpfigen Publikum aus dem Herzen. 17 Stunden war das neue Jahr jung und liess sich mit der Freude am Konzertprogramm gebührend durch die Burgäschi-Fangemeinde feiern.

Alle der Bühne langjährig treuen Musikliebhaberinnen und -liebhaber waren da, die sich an den Operettenaufführungen und Konzertereignissen früherer Jahre begeistert hatten, ebenso wie Persönlichkeiten aus der Kantonal- und Gemeindepolitik, ehemalige Gemeindepräsidenten und aktive Amtsinhaber wie Stefan Hug-Portmann: «Ich bin stolz, dass wir hier in der Biberena in Biberist alljährlich zum Jahresauftakt der Bühne Gastrecht gewähren können und als Anerkennung für die Saalmiete aufkommen», betonte er seine persönliche Zuneigung und die öffentliche Unterstützung.

«Uns passt dieses Musikgenre», erklärten Elvira und Armin Tanner aus Biberist, Christine Heiniger aus Wynigen und Emma und Georges Nussbaumer aus Solothurn beim Gespräch in der durch Burgäschi-Freiwillige betriebenen kleinen Bar. Als regelmässige Besucher – und wie Emma Nussbaumer von den Operettenanfängen an 20 Jahre lang für die Maske der Mitwirkenden auf der Bühne verantwortlich – haben alle eine tiefe Beziehung zur Wasserämter Musikorganisation entwickelt.

«Anlässe wie dieser hier sind genussreiche Höhepunkte und glückliche Momente, die durchs Leben tragen und ein guter Auftakt sind für 2023», waren sie sich einig. Als ihre Wünsche fürs kommende Jahr standen Frieden in der Welt und Gesundheit an erster Stelle.

Wandlungsfähiges Orchester

Ob für die Ouvertüre oder die Begleitung einer Auswahl der klassischen Operette (Lehar, Kalman, J. Strauss), für ein walzerseliges Potpourri (Oscar Straus), eine Konzertetüde für Trompete (Alexander Goedicke), eine Jazzsuite von Dmitri Schostakowitsch, einen Ausflug in Kurt-Weill-Reformopern oder in die Musik von Werner Richard Heymann, dem Komponisten des Musiktheaters «Die Drei von der Tankstelle» im kommenden Juni: Das wandlungsfähige Orchester unter der Leitung von Reimar Walthert erfüllte alle Ansprüche. «Dies vor allem, weil die Instrumentalistinnen und Instrumentalisten allesamt Solisten sind», sagte Moderator Gehrig.

Alle aufgeführten Einzelstücke bettete er in einen informativen Kontext ein. Besonders einprägsam waren die Auftritte von Nikita Michailowski (Trompete), Emanuel Andriescu (Klarinette) und Rade Mijatovic (Akkordeon).

Die finanziellen Sorgen bewältigt

Sopranistin Fabienne Skarpetowski und Tenor Fabio De Giacomi gestalteten im 15-teiligen Konzert stimmlich und tänzerisch die Mehrzahl der Auftritte. Bariton Roger Bucher gefiel wie Skarpetowski in seiner mitreissenden Bühnenpräsenz wie etwa in «Hoppla, jetzt komm ich» (Robert Stolz). Sopranistin Melanie Gehrig rundete vokal die Auftritte im Quartett ab. Gemeinsam riefen sie dem Publikum Gehörtes und Erlebtes aus früheren Aufführungen der Bühne Burgäschi in Erinnerung.

Hermann Gehrig zerstreute mit kurzem Statement die Sorgen vieler Anhängerinnen und Anhänger der Bühne, die von deren finanziellen Schwierigkeiten wussten – hervorgerufen vor allem durch die Folgen der Pandemie. «Mit der grossen Hilfe von Kanton und Bund haben wir diese Belastung bewältigen können», hielt er erleichtert fest. Mit frenetischem Beifall dankte das Publikum allen Mitwirkenden.

Das nächste Konzert findet am Donnerstag, 12. Januar, 19.30 Uhr, im Theater am Käfigturm, Bern, statt.

