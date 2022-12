Solothurnisches Zentrum Oberwald Monika Schenk

Als der Bezirkslehrer Albin Bracher vor 90 Jahren in Biberist das erste Solothurner Säuglingsheim gründete, war dieses mit 20 Betten hauptsächlich für Säuglinge ausgelegt, bereits wurden aber auch Kleinkinder aufgenommen. Ende der Sechzigerjahre ändern sich die Ansprüche an das Heim, das mittlerweile durch eine Stiftung geführt wird. Erste Kinder mit schweren Behinderungen werden aufgenommen. Mit der Zeit wird die Altersgrenze aufgehoben und das Heim steht auch Erwachsenen zur Verfügung. Die Aussenwohngruppe Ahorn und die Werkstätten werden gegründet. 2005 bekommt das ehemalige Säuglingsheim mit «Solothurnisches Zentrum Oberwald» einen neuen Namen. Seit 2007 nimmt das Oberwald auch Menschen auf, die nach Krankheit oder Unfall stark beeinträchtigt sind. Neue Anforderungen und Veränderungen im Umfeld verlangen laufend Anpassungen bei Organisation, Struktur und Angebot, was eine stetige Weiterentwicklung des Zentrums verlangt. (msg)