Senioren fühlen sich schon jetzt sehr wohl in der Gemeinde

Biberist soll eine generationen- und altersgerechte Gemeinde sein, in der sich sowohl Kinder, als auch Jugendliche und Betagte wohl fühlen. Eine Studie zeigt auf, wo Verbesserungen möglich wären. Der Gemeinderat will das Thema in einem speziellen Workshop diskutieren.