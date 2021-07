Staarsanwaltschaft Solothurn: Anklage nach Streit auf Baustelle

Biberist Schwer verletzte Person nach Streit auf Baustelle 2020 in Biberist: Staatsanwaltschaft erhebt Anklage wegen versuchter vorsätzlicher Tötung Im Zusammenhang mit einer Auseinandersetzung auf einer Baustelle in Biberist vom 17. September 2020 erhebt die Staatsanwaltschaft Anklage. Ein 51-jähriger Mann aus dem Kosovo wird sich wegen versuchter vorsätzlicher Tötung vor Gericht zu verantworten haben. 08.07.2021, 15.22 Uhr

Der Vorfall ereignete sich auf einer Baustelle in Biberist (Symbolbild).

Hansjörg Sahli

Am 17. September 2020 ging bei der Polizei Kanton Solothurn die Meldung ein, wonach es auf einer Baustelle in Biberist zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern gekommen sei. Beim Eintreffen der Polizei wurden bei einem der Beteiligten mehrere Verletzungen festgestellt, weshalb er in ein Spital gebracht wurde. Nach umgehend eingeleiteten Ermittlungen konnte der mutmassliche Täter angehalten werden.