Schlösschen Biberist: Die Schule stellt ihre Kunstwerke aus

Biberist Schlösschen Biberist: «Im Zentrum der kreativen Gedanken von Schülerinnen und Schülern» Der Verein der Freunde des Schlösschens Vorder-Bleichenberg wird 50 Jahre alt. Zu diesem Anlass haben sich Schülerinnen und Schüler während der letzten Monate künstlerisch mit dem Schlösschen auseinandergesetzt. Die Resultate werden nun im Rahmen einer Ausstellung präsentiert. Enya Kopp Jetzt kommentieren 09.06.2022, 12.00 Uhr

«Traumschloss – Schlosstraum»: Eine Kunstausstellung der Schülerinnen und Schüler der Schule Biberist. Tom Ulrich

Erhöht über Biberist steht auf dem Vorder-Bleichenberg das Schlösschen. «Oft wird es als Leuchtturm von Biberist bezeichnet», sagt Thomas Weyermann, Schulleiter Biberist. Für die nächsten drei Wochen beherbergen die Räumlichkeiten des Schlösschens die Kunstwerke, die die Schülerinnen und Schüler der Schule Biberist geschaffen haben.

Vom Kindergarten bis zu der neunten Klasse haben sich alle während der letzten Wochen und Monate kreativ mit dem Schlösschen auseinandergesetzt. Ob Fotografien, gemalte Bilder oder Skulpturen, jede Kunstrichtung ist bei der Ausstellung, die mit der Vernissage vom Samstag, 11. Juni, startet, vertreten. Dabei nahm man sich bei einigen Bildern die bekannten Künstler zum Vorbild.

Die Schule feiert mit beim Jubiläum

«Es ist toll zu sehen, was sie in den Klassenzimmern erarbeitet haben», schwärmt Weyermann. Der Kreativität wurden dabei keine Grenzen gesetzt. Es entstanden die unterschiedlichsten Werke. Schülerinnen und Schüler einer dritten Klasse haben beispielsweise Porträts gemalt, Kindergartenkinder mit Bauklötzen und selbst gemachten Figuren ein Schloss gebaut.

Thomas Weyermann, Schulleiter Schule Biberist. Tom Ulrich

Die Idee für eine solche Ausstellung sei bereits vor ungefähr zwei Jahren zwischen der Vereinspräsidentin Barbara Flury und dem Schulleiter diskutiert worden.

Anlass ist das 50-Jahr-Jubiläum des Vereins. Dieser unterstützt immer wieder Kunstschaffende und stellt die Räumlichkeiten des Schlösschens für Ausstellungen zur Verfügung. Nun soll auch die Schule diese Möglichkeit bekommen.

Im letzten Sommer wurden die Ideen und Überlegungen konkreter. «Ich habe es dem Lehrerkollegium vorgeschlagen mit der Bitte, dass mindestens eine Klasse aus jeder Stufe mitmacht», sagt der Schulleiter. Und es meldeten sich viele Lehrpersonen aus allen Klassenstufen.

«Bei der Ausstellung werden wir nur eine Auswahl an Kunstwerken ausstellen können», erklärt Weyermann. Grund dafür sei die grosse Anzahl an Bildern und Skulpturen. Allein in der Oberstufe haben 240 Schülerinnen und Schüler jeweils eine Skulptur erstellt.

Einmal das ganze Schlösschen für sich haben

Die Schülerinnen und Schüler haben bereits viele neue Erfahrungen im Zusammenhang mit diesem Projekt gemacht, und weitere werden dazukommen. So hat eine Klasse anstelle von Bildern einen Tanz vorbereitet. Durch die unsichere Wetterlage und die Belegung des Schlösschens entschied man sich dazu, ein Video im leeren Schlösschen zu drehen. «Das war sicher eines der Highlights im Vorfeld», erklärt Weyermann.

Im und um das ganze Schlösschen können die Kunstwerke betrachtet werden.

Die Ausstellung läuft vom 11. Juni bis zum 3. Juli.

