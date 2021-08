Rachel Garcia behauptet sich im Schaustellergeschäft

Biberist Die Schaustellerei ist ihr Leben Nach der Übernahme 2019 der Karussellbetriebe Marti in Biberist hatte Rachel Garcia ein gutes Jahr – dann schlug das Coronavirus zu. Urs Byland 13.08.2021, 16.28 Uhr

Aktuell gastiert Rachel Garcia mit ihrem Karussellbetrieb auf dem Dornacherplatz in Solothurn. Hanspeter Bärtschi

«Mein Name ist Rachel Garcia, ich bin als Geschäftsleiterin in den Karussellbetrieb Marti eingestiegen.» So beschreibt Garcia auf der Website des Betriebs kurz und trocken die Übernahme im Jahr 2019. Die 35-jährige Garcia ergänzt auf der Website, dass sie bereits 18 Jahre lang als Aushilfe mitarbeitete, bevor sie den Betrieb übernahm.



«Ich ging noch in die Schule, als ich das erste Mal mithalf», erinnert sich Rachel Garcia im Wintergarten von Willi Marti, von dem sie den Betrieb übernahm. Dort in Biberist an der Kaiserstrasse ist neben dem Wohnhaus der Martis auch das Lager und die Werkstatt des Schaustellerbetriebs. «Ich half an den Wochenenden.» Dann begann sie eine Lehre als Carosserie-Sattlerin. «Eigentlich wollte ich Autolackiererin werden.»



«Als Schausteller musst du viele Berufe kennen»



Die Freundschaft zum älteren Sohn von Willi Marti führte sie vollends in die Schaustellerei. «Wir begannen mit einer Confiserie mit Magenbrot, Zuckerwatte etc., die wir von Willi erhielten», erzählt sie von den Anfängen. Später machte sie den Fahrausweis für Lastwagen. «Es war schon damals klar, dass sein Sohn aus gesundheitlichen Gründen dies nicht wird machen können. Ich habe dann gesagt, ich mache das.»

Dabei ist es nicht geblieben. Rachel Garcia lernte die Schaustellerei von Grund auf. Dazu gehören beispielsweise der Unterhalt und die Reparatur der Anlagen. «Wir machen fast alles selber.» Hier kann sie ihre Liebe zur Lackiererei ausleben. Aber ausgelernt hat man nie. «Ich lerne gerade von Willi das Elektrische, das ist schwierig.»



Dieser Willi Marti, 73 Jahre alt, und mit am Tisch im Wintergarten, sagt: «Wenn du Schausteller bist, musst du viele Berufe kennen. Transport, Aufbau, Nivellieren, das Elektrische, das Kaufmännische.» Es ist eine vielseitige Arbeit.



«Das gefällt mir», sagt Rachel Garcia. 2019 übernahm sie neben der Confiserie auch den Karussellbetrieb der Martis, nachdem sich der jüngere Sohn von Willi Marti in eine andere berufliche Richtung orientierte. Bis dahin erhielt Garcia jeweils einen Standort auf dem Chilbiplatz zugewiesen für ihren Confiserie-Wagen. «Das war’s. Ich erhielt schon etwas Einblick. – Aber jetzt organisiere ich alles selber.» Dabei sei sie glücklich, dass sie immer noch auf Willi Marti zählen kann. «Er unterstützt mich überall mit seiner Erfahrung aus über 50 Jahren Schaustellerei.» Und Willi Marti hat ein grosses Beziehungsnetz in der Schaustellerei.



Er hätte den Betrieb auch verkaufen können, aber den meisten Interessenten fehle es an Bargeld, denn die Banken würden den Schaustellern in der Regel kein Geld geben. Mit Rachel Garcia hatte er sich einigen können. «In einigen Jahren wird alles ihr gehören.»



«2021 ist fast schlimmer als das 2020»



Der Start in die neue Rolle als Chefin geriet gut. «Wir hatten eine gute erste Saison, aber dann kam Corona.» Seither ist für die Schaustellerin nichts mehr, wie es war. 2020 war geschäftlich ein denkbar schlechtes Jahr. Rachel Garcia war zum Nichtstun verurteilt. Aber: «2021 ist fast schlimmer als das 2020. Im letzten Jahr wurde alles abgesagt, und wir wussten, dass wir nichts zu tun hatten. Heuer ist es schwieriger. Wir hoffen immer wieder, dass etwas stattfinden kann, bereiten uns vor, investieren viel Zeit und müssen oft kurz vor dem Termin eine Absage entgegennehmen. Die Gemeinden wollen kein Risiko eingehen.» Im letzten Jahr seien 16 Anlässe geplant worden, die dann alle nicht stattfanden. «Wir haben für die Katz gearbeitet.»



Nicht ganz, weil Bund und Kanton Erwerbsausfallentschädigung und Härtefallgelder geleistet haben. «Ja, sie haben uns geholfen. Dafür sind wir dankbar. Andere nicht.»



In der Szene sei sie sofort anerkannt worden. «Ich hatte keine Probleme.» Sie sei kein «Fädeli» und auch keine «Tussi», sie sei schon immer eher der «Traktor» gewesen, die die Dinge anpacke. «Ich bin mir nicht für etwas zu schade, und ich habe nicht das Gefühl, dass ich bevorteilt oder benachteiligt werde, weil ich eine Frau bin.» Man kenne sie fast nicht anders als auf der Kilbi. «Es fasziniert die Leute mehr, wenn ich mit dem Lastwagen auf den Platz fahre. Das ist doch ein selteneres Bild.» Sie fühle sich als Allrounderin und gebe ihr Bestes. «Und ich sauge wie ein Schwamm alles auf, was ich von Willi erfahre.»

Normalerweise habe sie einen Saisonnier aus Polen, Rumänien oder Portugal als Hilfe. Das sei jetzt nicht möglich. Zu unsicher sind die Einnahmen. In diesem Jahr hoffe sie noch auf die Luzerner und die Basler Messe. «Und die HESO.» Für Luzern und Basel sieht sie schwarz. «Wahrscheinlich werden beide abgesagt, und auch sonst sind die Auflagen momentan beinahe unerfüllbar.» Die Aussichten sind düster. «Es kann nur noch besser werden.» Dennoch kann sich Rachel Garcia vorstellen, mal ein grösseres Fahrgeschäft zu erwerben, das auch für die kleineren Kilbis passt. «Zuerst müssen wir die finanziellen Löcher, die jetzt entstanden sind, wieder auffüllen.»



Hinweis

Noch bis Sonntag ist Rachel Garcia auf dem Rummelplatz auf dem Dornacherplatz in Solothurn anzutreffen.

«Die Gemeinden lassen uns hängen» Willi Marti, der frühere Besitzer der Karussellbetriebe Marti, unterstützt Rachel Garcia, wo er kann. Er ist überzeugt: «Wenn Fussball oder Gondelbahnen wieder stattfinden können, sollte auch ein Dorffest respektive eine Kilbi wieder Platz in unserer Gesellschaft erhalten.» Kanton und Gemeinden würden den Ball hin- und herschieben. Für die Organisation einer Dorfkilbi müssten sie unzählige Formulare ausfüllen. «Die Auflagen machen die Organisation beinahe unmöglich.» Die Gemeinden müssten mehr Mut zeigen, um auch der jetzigen Generation von Kleinkindern dieses unvergessliche Erlebnis zu ermöglichen. Viele Schausteller hätten aufgehört und bieten ihre Karussells zum Verkauf an. Löblich erwähnt er Grenchen, wo auf ein Platzgeld und auf Stromabgaben verzichtet worden sei.