Susi und Walter Jenni aus Biberist sammeln Oldtimer

Biberist Oldtimer als Leidenschaft: Auf Adonis, die Kühlerfigur des 90-jährigen Packards, ist Walter Jenni besonders stolz Susi und Walter Jenni aus Biberist sammeln seit 45 Jahren Oldtimer. Das geht vom schnittigen Jaguar E-Type über den winzigen Henkel Kabinenroller bis hin zum wuchtigen Packard. Hans Peter Schläfli Jetzt kommentieren 18.09.2022, 05.00 Uhr

Der Packard mit der speziellen Kühlerfigur. Hans Peter Schläfli

Es war sicher nicht der beste Film, in dem Sophia Loren je die Hauptrolle verkörperte. Aber als «Brass Target», eine Spionagekomödie, bei der es um Nazi-Gold ging, 1978 in Bern gedreht wurde, brauchte es authentische Autos, die ins Jahr 1945 passten.

Es war die Gelegenheit für Susi und Walter Jenni, die damals einen Riley mit Baujahr 1940 besassen. «Wir mussten im Bundeshaus Kostüme fassen und uns mit unserem Riley in der Kramgasse einreihen», erzählt Walter Jenni von seiner kurzen Begegnung mit der Glitzerwelt des Kinos – bei der seine Frau Susi aber nur zuschauen durfte.

«Meine Aufgabe war es, mit einem zweiten Komparsen wenige Meter zu fahren, dann rechts am Trottoir zu parken. Wir sollten aussteigen und uns verabschieden.»

Das habe aber nicht auf Anhieb geklappt. «Einmal fand mein Kollege in der Aufregung den Türgriff nicht, einmal fiel mir der Hut vom Kopf und rollte unter das Auto. Es brauchte sieben Aufnahmen», erzählt Walter Jenni. «Die Szene erschien dann tatsächlich im Film. Aber sie dauerte nur eine Sekunde und wir waren nur ganz klein im Hintergrund zu sehen.»

Viel Schönes mit den alten Autos erlebt

Dies ist nur eine von vielen Geschichten, die das seit 40 Jahren verheiratete Paar mit ihren Oldtimern erlebt hat. Meistens sind es nur schöne Kleinigkeiten. Susi Jenni meint:

«Wenn wir zum Beispiel mit unserem Henkel ausfahren, dann winken uns die Leute zu und freuen sich mit uns.»

Das kleine Auto mit seiner speziellen Form sorgt bei den Leuten häufig für einen «Jö-Effekt». Hans Peter Schläfli

Alte Autos brauchen eine spezielle Pflege. «Vieles kann ich selber machen», sagt Walter Jenni. Dass auch seine Frau viel Freude an den Oldtimern habe, sei wichtig, denn ganz billig sei das Hobby ja nicht. Vielleicht sei es sogar gut für die Ehe, dass er sich manchmal wegen einer Reparatur für einige Zeit in die Garage zurückziehe, meint er mit einem Lachen.

«Wenn ich ein grösseres Problem habe, das ich nicht selber lösen kann, dann gehe ich zu Marcel Ackermann nach Dotzigen. Der kann mit alten Autos umgehen wie kein anderer.»

Auf Adonis, die Kühlerfigur des rund 90-jährigen Packards, ist er besonders stolz. «Wenn wir ins Restaurant gehen, dann schraube ich schnell einen neutralen Deckel drauf.» Denn wenn der Adonis wegkommt, dann finde er wohl kein Original mehr.

Auch bei internationalen Treffen mit dabei

«Man lernt immer sehr viele interessante Leute kennen. Bei den internationalen Treffen kommt man an schöne Orte und darf manchmal private Sammlungen besichtigen, die sonst niemand zu sehen bekommt», nennt Walter Jenni einen weiteren Reiz seines Hobbys. In Hershey, beim weltweit grössten Teilemarkt für Oldtimer, da könne man zum Beispiel vier Tage spazieren und Raritäten besichtigen und dann habe man immer noch nicht alles gesehen.

Die Oldtimer werden gefahren, nicht einfach ausgestellt

Früher standen die Oldtimer in einem ehemaligen Schweinestall im Bucheggberg. Dann habe er per Zufall beim Vorbeifahren in Deitingen die heutige Einstellhalle gefunden. Nun stehen auch ein paar Fahrzeuge von anderen Liebhabern dort. Und es hätte noch Platz für einen mehr.

Ein Bubentraum: ein Jaguar-Cabriolet mit einem Motor mit 12 Zylindern. Hans Peter Schläfli

«Träume haben wir noch einige», sind sich die beiden Ehepartner einig. «Ein Rolls-Royce Phantom würde mir noch gefallen», sagt Susi Jenni. Und Walter Jenni ergänzt: «So ein Phantom ist auch für den heutigen Strassenverkehr noch geeignet. Schliesslich wollen wir kein Museumsstück. Wir wollen mit unseren Autos ausfahren.»

