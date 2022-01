Welttag der Blockflöte Ohne grossen Aufwand Töne erzeugen: Biberister Blockflöten-Experten über den «Spöizchnebu» Heute ist Welttag der Blockflöte. In Biberist, im «Musik Steffen», hat das Blasinstrument nach wie vor einen hohen Stellenwert. Lucilia Mendes von Däniken Jetzt kommentieren 10.01.2022, 05.00 Uhr

Werner Steffen und Mariann Brüschweiler Steffen verkaufen eine grosse Auswahl an Blockflöten. Lucilia Mendes von Däniken

«Spöizchnebu», so nennt man sie wenig liebevoll. Und wer früher Gitarre, Klavier oder Schlagzeug spielen wollte, kam nicht um dieses Instrument herum: Die Blockflöte war an vielen Schule sozusagen das Einsteiger-Instrument für den Musikunterricht. Ein Muss also! Kein Weg führte an ihr vorbei. Nicht die besten Voraussetzungen, um die Blockflöte gerne zu haben.

Und trotzdem: die Blockflöte hält sich immer noch gut im Rennen. Zwar ist sie nicht mehr Pflicht – aber noch immer starten viele Kinder mit dieser in die Welt der Musik. Vielleicht weil es die Eltern so gelernt haben. Oder vielleicht liegt es auch daran, dass diese zu Weihnachten, auch nach vielen Jahren ohne Unterricht, noch «Stille Nacht» und «Ihr Kinderlein kommet» spielen können. Vielleicht nicht fehlerfrei – aber wenn der Grossvater zusammen mit der Mutter und dem Onkel in die Blockflöte bläst, dann kriegen die Enkelkinder auch heute noch grosse Augen.

«Neuerdings verkaufen wir auch bunte Blockflöten»

Die Entwicklung des weitverbreiteten Holzblasinstruments hat auch Mariann Brüschweiler Steffen vom Musikgeschäft «Musik Steffen» in Biberist miterlebt. «Ja, viele Jahre war sie der Favorit – danach war es etwas ruhiger um die Blockflöte und nun lebt sie wieder auf – vor allem auch bei Senioren.» Der grosse Boom sei aber vorbei – zu vielfältig sei inzwischen die Auswahl. Und was sich auch geändert hat: früher musste man viel Geld für ein Cello, ein Saxophon oder ein anderes Instrument ausgeben und entschied sich darum vielleicht auch für die handliche, preiswerte Sopran-Blockflöte. «Heutzutage werden Instrumente aber oft gemietet.» Was sie aber nicht nur als Vorteil sieht: «Darunter hat aber, meiner Meinung nach, der Durchhaltewille der Schüler zum Teil nachgelassen.»

Auch sonst hat sich der Markt verändert. So spürt das Fachgeschäft zwar auch den Trend zum Online-Kauf, aber: «Gerade bei Instrumenten suchen immer noch viele Kunden die persönliche Beratung und halten das Instrument gerne in der Hand, bevor sie es kaufen», erklärt Brüschweiler. Sie selber ist von der Vielseitigkeit der Blockflöte überzeugt und sucht darum immer wieder Wege, diese ihrer Kundschaft schmackhaft zu machen. «Neuerdings verkaufen wir auch bunte Blockflöten, so genannte Märli-Flöten. Das sind alles Unikate aus Birne oder Ahorn.» Auch die altbekannten Blockflöten sind meist aus Birne, Ahorn oder Kirsche. In der Schweiz gebe es nur noch zwei Produzenten von Blockflöten – aber immerhin. Zudem eigne sich die Blockflöte tagsächlich als Einsteigerinstrument: «Ohne viel Aufwand kann rasch eine Tonfolge erreicht werden. Drücken, blasen und schon klingt es. Zudem ist die Blockflöte eines der wenigen Instrumente, das in eine Handtasche passt und so zu den Grosseltern oder Gotti und Götti mitgenommen werden kann, um zu zeigen, was man schon gelernt hat.»

«Das Instrument wird immer noch etwas unterschätzt»

Einen weiteren Grund, der für die Blockflöte spricht, kennt ihr Mann Werner Steffen, der das Geschäft 1999 von seinen Eltern übernommen hatte und nebst dem Verkauf auch die Reparatur von Instrumenten erledigt: «Die Blockflöte ist preiswert. Für unter 150 Franken kriegt man schon ein sehr gutes Modell.» Und in einem weiteren Punkt sind er und seine Frau sich einig: «Das Instrument wird – und das obwohl es zu den ältesten Instrumenten überhaupt gehört – immer noch etwas unterschätzt. Viele kennen nämlich nur die Sopran-Blockflöte, dabei hat diese noch ganz viele andere Varianten, die von der Handhabung her ähnlich, vom Ton her aber anders sind. So macht es einen grossen Unterschied, ob man ein Sopranino oder eine Altflöte spielt.» Werner Steffen fügt hinzu: «Früher wurde die Blockflöte vor allem in der barocken Musik gespielt. Heutzutage wird sie im Musikunterricht – wie zum Beispiel auch beim Saxophon – in allen Musikstilrichtungen angewendet.»

Welchen Stellenwert hat denn nun das Instrument wirklich noch? Mariann Brüschweiler zeigt auf die Regale und meint: «Bei uns einen sehr grossen! Das ist auch der Grund, weshalb bei den Noten die Literatur für Blockflöten immer noch einen Viertel des Bestandes im Laden ausmacht. Die restlichen Dreiviertel verteilen sich auf die anderen rund 25 wichtigsten Instrumente, die wir im Angebot haben.»

Der Tag der Blockflöte Der 10. Januar ist der «Tag der Blockflöte». Man vermutet, dass die Community der Online-Plattform «Lizard Lounge» diesen Tag ins Leben gerufen hat. Warum es der 10. Januar sein musste? Das weiss niemand so genau. Aber wenn man bedenkt, welchen Stellenwert die Blockflöte – zumindest vor einigen Jahren noch – in der Welt des Instrumentalunterrichts hatte, ist ein Blockflöten-Tag eine absolut gerechtfertigte Wertschätzung. Immerhin ist die Blockflöte eines der wohl ältesten Instrumente überhaupt. Wurde es früher aus Knochen gefertigt, so wird die Blockflöte heute aus Holz und zum Teil auch aus Kunststoff hergestellt. Übrigens, heute feiert man zum Beispiel auch den Tag der Zimmerpflanzen, den Peculiar People Day, den Spar-Energiekosten-Tag, den Tag der Zartbitterschokolade oder den Rettet-die-Adler-Tag.

