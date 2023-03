Biberist: Frischer Wind nötig im Schlösschen Vorder-Bleichenberg

BIberist Nur eine Öffnung kann das Schlösschen Vorder-Bleichenberg wirklich retten Der Betrieb des Schlösschen Vorder-Bleichenberg ist defizitär. Es braucht dringend eine nachhaltige Strategie, um Einnahmen zu generieren. Denn: Es kann nicht Sache der Gemeinde sein, das Defizit längerfristig zu decken. Rahel Meier Jetzt kommentieren 21.03.2023, 17.00 Uhr

Das Schlösschen Vorder-Bleichenberg. Bild: Hanspeter Bärtschi

Das Schlösschen Vorder-Bleichenberg hat nur eine Zukunft, wenn es gelingt, das Haus bekannter zu machen und es zu öffnen. Als elitäre Kulturinstitution wird es nicht überleben. Auch wenn das Schlösschen ein wunderschönes Gebäude ist, das auf Biberister Gemeindegebiet steht. Es kann nicht Sache der Gemeinde sein, das Überleben des Kulturbetriebs langfristig zu sichern.

Der Gemeinderat hat Klartext gesprochen: Vorläufig gibt es keine Defizitgarantie vonseiten der Gemeinde. Die Verantwortlichen im Schlösschen müssen sich nun endlich bewegen: Eine nachhaltige Strategie, mit der die Institution vor allem finanziell auf ein solides Fundament gestellt wird, ist dringend notwendig.

Eine Arbeitsgruppe soll sich intensiv mit der Zukunft des Gebäudes und der Nutzung beschäftigen. In diese Arbeitsgruppe gehören auch neue Leute, die unvoreingenommen unkonventionelle Ideen präsentieren. Und was ist so schlimm daran, andere zu kopieren: Wieso nicht einen Kindergeburtstag im Schlösschen feiern oder einen Spielabend durchführen, wie es im Museum Blumenstein möglich ist? Oder die Räume für Gesprächsrunden öffnen, wie sie im Schloss Waldegg durchgeführt werden?

Es braucht frischen Wind in und um das alte Gemäuer. Sonst bleibt es für immer ein Ort, an dem man beim Spaziergang halt einfach zufällig auch noch vorbeiläuft.

