In der Villa Giger ist eine Spielgruppe eingemietet

Biberist Neuer Verwendungszweck für die alte Villa: Seit August wird dort gespielt Die Villa Giger gehört zum Läbesgarten. Die Liegenschaft wurde am Samstag der Gemeinde Biberist übergeben. Seit August ist dort eine Spielgruppe untergebracht. Marlene Sedlacek 06.12.2021, 05.00 Uhr

Die Konterfeis von 34 Kindern im Alter von zwei bis vier Jahren blicken den Besuchern von den Wänden der Garderobe entgegen. In den hellen Holzgestellen sind Pantöffelchen sauber aufgereiht. Kaum zu glauben, dass hier einmal eine Garage war mit einer Grube in der Mitte, um Ölwechsel am Auto vorzunehmen.

Seit Ende August beherbergt die sogenannte Villa Giger in Biberist in ihren Räumlichkeiten die Spielgruppe der Stiftung kids&teens. Die Villa aus den 1950er-Jahren gehörte Greti Giger-Emch. Die Tochter des Schraubenfabrikanten Emch durfte ihren Lebensabend im Läbesgarte verbringen und hat diesem unter anderem ihr ehemaliges Wohnhaus vermacht.

«Es standen verschiedene Varianten zur Diskussion, wie wir das Gebäude nutzen könnten», blickte Anton Iff, Präsident der Baukommission Läbesgarte, zurück. «Wir haben uns entschieden, etwas mit der Gemeinde zu realisieren.»

Dem Gemeindepräsidenten Stefan Hug-Portmann war sofort klar, was man mit dem Gebäude anfangen könnte. Da im Kindergarten wegen steigender Kinderzahlen eine neue Klasse eröffnet wurde, musste die Spielgruppe ihre Räumlichkeiten abtreten. Hug erachtete die Villa Giger mit ihrem grossen Umschwung als ideal für die Spielgruppe.

Die Investitionskosten sind in sieben Jahren amortisiert

Die Genossenschaft Läbesgarte unterbreitete der Gemeinde den Vorschlag, das Gebäude nach den Bedürfnissen der Spielgruppe umzubauen und an die Gemeinde zu vermieten. Die Investitionskosten soll die Gemeinde innert sieben Jahren amortisieren. Am Samstag übergab die Genossenschaft Läbesgarte die Liegenschaft in kleinem Rahmen offiziell an die Einwohnergemeinde.

Hug lobte die gute Zusammenarbeit mit allen Beteiligten und freute sich, dass das Umbauprojekt in einer solch sportlichen Zeit realisiert werden konnte. Im Februar kam der Mietvertrag zu Stande, am 23. August konnten die Kinder die Räume beziehen. Ivo Bracher, Präsident der Genossenschaft Läbesgarte, erinnerte daran, dass beim Erweiterungsbau des Alterszentrums eigentlich eine Kinderkrippe geplant war, die jedoch nicht zu Stande kam. Er freut sich deshalb umso mehr, dass der Läbesgarte nun Jung und Alt unter seinen Fittichen vereint.

Die Räume sind hell und freundlich. Im Erdgeschoss befindet sich ein grosser Aufenthaltsraum, der Platz für viel Bewegung bietet. «Wir sind zertifiziert als Bewegungsspielgruppe», bemerkte Spielgruppenleiterin Sandra Bloch, die sich riesig über die neue Unterkunft freut.

Steigt man die Treppe hoch, entdeckt man alles, was das Kinderherz begehrt: Bäbiecke, Verkäuferliladen, eine Miniwerkbank. Einige Wände sind in dezentem Altrosa gestrichen. Ivo Bracher ist überzeugt:

«Greti Giger hätte bestimmt Freude daran»

Im grossen Garten steht ein Brunnen mit einer speziellen Widmung, den der Läbesgarte der Mieterschaft geschenkt hat.

Anton Iff bedauerte, dass die Übergabe coronabedingt nur in kleinem Rahmen stattfinden konnte. Nachbarn und Organisationen werden zu einem späteren Zeitpunkt Gelegenheit haben, die Räume zu besichtigen.