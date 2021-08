Biberist Nach Rohrbruch: Die fast 100-jährige Wasserleitung hätte 2023 saniert werden sollen Am Dienstag ging in Biberist eine Transportwasserleitung kaputt. Der Plan sah vor, die Leitung aus dem Jahr 1925 im 2023 zu sanieren. Lea Durrer 19.08.2021, 14.02 Uhr

Wasserleitungsbruch an der Unterbberiststrasse - die Wasserleitungen werden gekappt Rahel Meier / Solothurner Zeitung

Warum am Dienstag die Leitung an der Unterbiberiststrasse geborsten ist, ist noch nicht klar. Was hingegen klar ist: Eingebaut wurde sie 1925. Und bei Leitungen geht man von einer Lebenserwartung von 80 Jahren aus.