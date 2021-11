SP Biberist erarbeitet Legislaturziele

Parteiversammlung Velowege, Integration und Digitalisierung: Biberister SP-Mitglieder erarbeiten Legislaturziele selbst Die SP Biberist hat zu einer besonderen Parteiversammlung eingeladen. In der alten Turnhalle haben sich die Mitglieder getroffen, um die politischen Schwerpunkte der nächsten Jahre zu bestimmen. mgt 23.11.2021, 05.00 Uhr

Samira Hobi und Franziska Patzen. zvg

Geleitet wurde der Workshop von Samira Hobi und Franziska Patzen. Die beiden Frauen haben die vielen Voten aus der Versammlung auf den Punkt gebracht, sodass am Ende des Workshops die Themen vorlagen, welche die Partei in Zukunft voranbringen will.