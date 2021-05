Vor allem «Hosteten» verschwinden

Das Grünflächenkonzept basiert auf dem Naturinventar von 1991. Seither ist die Gemeinde um 2000 Personen gewachsen. Laut Martin Huber (BSB, Biberist) hat sich der Naturraum gerade wegen der Bautätigkeit und der landwirtschaftlichen Bewirtschaftung stark verändert.

Abgenommen hat vor allem die Anzahl der «Hosteten» von 39 auf neu nur noch zwölf. Dafür sei die Zahl der Hecken und Ufergehölze stabil geblieben und an der Emme, am Dorfbach und am Seebächlein wurde die Natur sogar aufgewertet.

Bei der Aufnahme des Inventars konnten zudem mehr artenreiche Wiesen festgestellt werden. «Das ist auch dank der Ökologisierung in der Landwirtschaft so.» Brachen gebe es ebenfalls mehr.

Artenreiche Wiesen und Weiden erstrecken sich in Biberist vor allem entlang der Bahn- und Strassenböschungen. Insbesondere die Böschungen entlang der RBS-Linie werden teilweise als «sehr wertvoll» taxiert.

Im Siedlungsraum seien die Naturobjekte aber eher unter Druck. Insgesamt wird der Zustand der Naturwerte in Biberist über weite Teile als ungenügend beurteilt. Dies gelte insbesondere auch für die weitgehend ackerbaulich genutzten Talflächen.

Demgegenüber gebe es einige wertvolle Landschaftsräume mit relativ vielen naturnahen Flächen wie die Gebiete Giriz-Ägerten, ­Weiermatt-Buechrain oder Dubenmoos-Engi. (rm)