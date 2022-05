Biberist Mann durch unbekannte Täter verletzt – Polizei sucht Zeugen In Biberist wurde am Donnerstagabend ein Mann durch mehrere unbekannte Personen verletzt. Der Mann musste mit einer Ambulanz in ein Spital transportiert werden. Die Polizei sucht Zeugen. 13.05.2022, 11.51 Uhr

Bei der kantonalen Alarmzentrale in Solothurn ging am Donnerstag kruz vor Mitternacht die Meldung von einem verletzten Mann ein, der am Boden in Biberist an der Solothurnstrasse liegt.