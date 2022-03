Kunst und Blumen im Schlösschen Vorder-Bleichenberg

Biberist Seit 50 Jahren wird Kunst vermittelt: Zum Jubiläum gibts im Schlösschen Vorder-Bleichenberg ganz viele Blumen Der Verein Schlösschen Vorder-Bleichenberg engagiert sich seit einem halben Jahrhundert für die Kunst. In der Jubiläumsausstellung vermischen sich nun die Farben von Blumen und Kunstwerken. Angelica Schorre Jetzt kommentieren 03.03.2022, 18.00 Uhr

Florale Interpretationen zu den unterschiedlichen Werken: Heidi Bisang beim Feinschliff. José R. Martinez

«La vie en fleurs»: Im Schlösschen Vorder-Bleichenberg sprechen Blumen und Bilder miteinander. Da werden Farben erwidert, Blüten gespiegelt. Mal temperamentvoll und wuchtig, mal leise und still.

Schöpfer dieser nach Jahreszeiten arrangierten «Gespräche» sind Heidi Bisang und ihr Team von der Blumenbinderei Flores in Solothurn. Ausgewählte Bilder der Moos-Flury-Stiftung dienten als Inspiration.

So kann man in einem Saal unter Mandelblüten- und Obstbaumästen sitzen und das Bild «Mandelbäume» von Jean-Louis Berger betrachten oder das zarte Rosa in Cuno Amiets «Blühender Obstgarten» suchen. Im «Sommer»-Zimmer herrscht südländische Marktstimmung.

Lust auf ein paar Tage Unbeschwertheit

«Mir gefiel spontan das Bild von Jean Félix Ducommun ‹Plage en Italie› so gut», sagt Heidi Bisang. Sie habe die Aufenthalte am Meer sehr vermisst, die wegen der Pandemie ausgefallen waren. Jetzt hat sie vor dem Bild einen üppigen Marktstand mit farbenfroher italienischer Keramik und einem Blumenmeer arrangiert, der wirklich Lust auf Süden macht, auf ein paar Tage Unbeschwertheit.

Den Ideen des Teams scheinen keine Grenzen gesetzt: Vorhänge aus Textil- und Trockenblumen, barocke Rosengestecke, ein Kranz mit Hortensien und Blaudisteln, der auf einem Untersatz aus Vogelfutter steht, grüsst das Gemälde «Welke Sonnenblumen mit Disteln» von Hans Kaspar Schwarz. Im «Winter»-Zimmer haben sich schwarze Vögel niedergelassen, die sich mit Blüten schmücken und hinauf zur Baumkrone blicken, in der kleine Vasen – bunt gefüllt – klammern.

Doch so ganz ohne Worte geht es im Schlösschen nicht zu und her. Unaufdringlich sind Texte von Adrian Kaiser platziert, die mal humorig, mal behutsam und zart die Eindrücke des Betrachtenden bereichern, zu weiteren Assoziationen führen: «… und ich wäre noch lange umhergeirrt, / wäre da nicht dieser leichte Wind / in den Kirschblüten gewesen.»

Florale Interpretationen zu den unterschiedlichen Werken. Heidi Bisang gibt dem Arrangement den letzten Schliff. Andrea Lehmann, beim Anfertigen ihrer Kreation. Jael Käser arrangiert ihr Blumengesteck. Heidi Bisang, Floristin. Das Team, von links nach rechts: Jael Käser, Andrea Lehmann, Heidi Bisang, Céline Hürzeler und Sandra Baumgartner-

Ausstellung «La vie en fleurs» 4. bis 9. März: Bilder der Moos-Flury-Stiftung mit floralen Interpretationen der Blumenbinderei Flores Solothurn. Freitag bis Sonntag, 11 bis 17 Uhr, Montag bis Mittwoch, 14 bis 17 Uhr.

12. bis 27. März: Bilder der Moos-Flury-Stiftung und Kurztexte. Samstag/Sonntag, 14 bis 17 Uhr, Mittwoch/Donnerstag, 16 bis 19 Uhr.

20. März, 14.30 bis 16 Uhr: musikalisch-literarischer Spaziergang durch die Ausstellung. Mit Cordelia Hagmann, Violine, Adrian Kaiser, Texte.

26. März, 15 Uhr: Führung mit Marie-Christine Egger, Macht und Pracht, Feste und Familie. Eine barocke Inszenierung «Familie von Roll».

27. März: Finissage.

