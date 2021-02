Biberist Junge und ältere Ärzte können voneinander profitieren Im «Dorfhof» in Biberist praktizieren vier Ärzte gemeinsam. Man hofft, dass weitere junge Ärzte zum Team dazustossen. Rahel Meier 11.02.2021, 05.00 Uhr

Seit Anfang Monat hat Biberist ein Ärztezentrum. Es befindet sich im «Dorfhof», in der neuen Überbauung im Zentrum der Gemeinde. Zurzeit arbeiten vier Ärzte dort. Alle kennt man in der Region: Benedikt Krebs und Dmitri Volkov haben vorher gemeinsam die Praxis an der Leutholdstrasse geführt und sind mit ihrem Team nun umgezogen. Roland Keller hatte seine Praxis bisher in Lohn-Ammannsegg und Jacqueline Albrecht ist von Solothurn her nach Biberist gekommen.