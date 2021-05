Biberist Hug versus Hug: Entwicklung oder Identität Der Biberister Gemeindepräsident Stefan Hug-Portmann (SP)

wird am 13. Juni von Stephan Hug (parteilos) herausgefordert. Rahel Meier 27.05.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Stephan Hug (links) und Stefan Hug-Portmann (rechts) haben durchaus Gemeinsamkeiten. Vieles sehen sie aber anders. Hanspeter Bärtschi

Welchen Vereins- oder Kulturanlass haben Sie als letzten in Biberist besucht?



Stefan Hug-Portmann: Viele gab es ja nicht im letzten Jahr. Am Samstag war ich am Pflanzentag, der von der Kulturkommission organisiert wurde.



Stephan Hug: Genau dort war ich auch. Wir sassen an benachbarten Tischen. Und tags darauf besuchte ich im Schlösschen Vorder-Bleichenberg die Ausstellung «Zwischenräume».



Was gefällt Ihnen speziell in Biberist?

Hug: Es gibt vieles hier, an das ich emotional gebunden bin. Das Schlösschen Vorder-Bleichenberg beispielsweise. Ein barockes Kleinod, das für mich eine Art Kraftort ist. Auch die Parkanlage des Elisabethenheimes schätze ich sehr als einen Ort an dem ich abschalten und auftanken kann. Speziell für mich ist auch der Fussballplatz beim Mühlemattschulhaus. Als YB-Junior spielte ich 1977 hier ein Spiel und wusste damals nicht, wo Biberist liegt. Immer wieder schön finde ich auch den Ausblick vom Festplatz der 1.-August-Feier. Dort sieht man genau, wie Biberist in eine Region eingebettet ist.

Hug-Portmann: Etwas vom Wichtigsten ist für mich, das hervorragende Angebot an Dienstleistungen in Biberist. Wir haben Läden, eine gute medizinische Versorgung, Zahnärzte, eine gute Anbindung an den öffentlichen Verkehr. Gleichzeitig haben wir auch wunderbare Naherholungsgebiete: die Emme, den Altisberg, den Bleichenberg, den Chriziweier oder das Dubenmoos. Auch die Vielfalt der Kulturen und der Einwohner in Biberist ist speziell. Wir haben Alteingesessene, Neuzuzüger, Senioren, junge Menschen, Modernisten und Bewahrer. Als Berggänger schätze ich zudem auch die Nähe zum Jura und schliesslich die schönste Barockstadt der Schweiz.

Und was fehlt in Biberist?

Hug: Begegnungsorte. Plätze auf denen man verweilen, sich treffen, einen Kaffee trinken kann und wo Kinder spielen können. Es braucht in Biberist nicht nur einen solchen Ort – es müssten mehrere sein. Was mir auch fehlt, ist ein Dorfmuseum. Eine Gemeinde in der Grösse von Biberist braucht einen solchen Ort, der den Leuten eine Identität gibt. Denn auch das finde ich wichtig: Biberist muss sich ein eigenes Gesicht haben und Selbstbewusstsein aufbauen. Heute zerfällt das Dorf in mehrere Fraktionen.

Hug-Portmann: Als Metzgersohn fehlt mir natürlich eine gute Metzgerei. Aber Scherz beiseite. Ich bin einverstanden – Begegnungsorte fehlen. Ein Beizli in der Art der Hafenbar in Solothurn wäre etwas Schönes. Wenn wir Glück haben, gibt es bald so etwas beim Schlösschen Vorder-Bleichenberg. Ziel wäre es, immer noch den Gustav-Eisenmann-Platz zu beleben.

Was konnten Sie als Gemeindepräsident in den letzten vier Jahren bewirken und was möchten Sie noch umsetzen?

Hug-Portmann: Biberist ist ein spannender Ort. Die Gemeinde befindet sich in einem rasanten Wachstum. Im vergangenen Jahr sind wir im Kanton absolut gesehen am stärksten gewachsen. Gemeinsam mit dem Gemeinderat konnte ich einiges lancieren. Die Ortsplanung steht vor dem Abschluss, wir entwickeln das Gebiet Biberist Ost, wir wollen ein Konzept erarbeiten wie Biberist zur generationengerechten Gemeinde wird, das Angebot der Tagesstrukturen muss verbessert werden und auch ein neues Entsorgungskonzept ist in Arbeit. Ich möchte mich unter anderem dafür einsetzen, dass Biberist qualitätsvoll wächst.

Wie sehen Sie das?

Hug: Biberist ist in der Zeit, in der ich hier wohne, um über 1500 Personen angewachsen. Es braucht Veränderungen und vieles ist in Arbeit, das ist absolut richtig. Was mir fehlt, ist, dass man Projekte mit Betroffenen diskutiert und entwickelt. Ich finde es wichtig, dass man Betroffene zu Beteiligten macht. Schulkinder beispielsweise einbeziehen, wenn es um die Erarbeitung eines Schulwegkonzeptes geht, denn sie wissen, was ihnen Angst bereitet. Wir brauchen ein Jugendparlament, das beispielsweise ein Traktandum pro Jahr in die Gemeindeversammlung bringen kann, damit werden Jugendliche politisiert und lernen unsere Institutionen kennen. Auch in der Schule sollten die Schüler vermehrt Verantwortung übernehmen, in Form von Schülerinnen- und Schülerräten. Und was das Altersleitbild angeht. Ich bin überzeugt, dass sich die nächste Generation Senioren auch andere Lebensformen wünscht. Ein Pflegeheim wird immer weniger gefragt sein. Es braucht in Zukunft mehr alternative Wohnformen: Wohngemeinschaften oder genossenschaftliche Wohnformen.

Müssten noch weitere Themen in die nächste Legislaturplanung einfliessen?

Hug-Portmann: Ich denke wir müssen das Dorfleben stärken. Wir sind stark gewachsen und müssen nun wieder zusammenwachsen. Biberist hat das schon einmal erlebt. Die Gemeinde ist aus eigenständigen Quartieren zu einem Dorf zusammengewachsen. Wir brauchen eine gute Zentrumsplanung. Damit meine ich das Gebiet vom ehemaligen St. Urs bis hin zum Coop-Kreisel. Dort müssen jetzt dann erste Pflöcke eingeschlagen werden. Weil wir gewachsen sind, müssen wir unsere Infrastruktur anpassen. Gleichzeitig müssen wir aber auch in die bestehende Infrastruktur reinvestieren. Der Verkehr und die heute bestehenden Verkehrsachsen sind ein wichtiges Thema. Wir brauchen vor allem auch sichere Fuss und Velowege. Dem motorisierten Verkehr können wir in Biberist nicht alleine Herr werden. Das müssen wir regional angehen. Besser gesagt, das machen wir bereits im sogenannten Verkehrsquintett im Verbund mit Gerlafingen. Kriegstetten, Derendingen und Zuchwil. Die Entwicklung im Papieriareal sollte unbedingt vorwärtsgetrieben werden. Eine bessere Lösung brauchen wir zudem auch im Bereich der Tagesstrukturen.

Haben Sie andere Schwerpunkte?

Hug: Ich kann vielen dieser Aussagen zustimmen. Aber für mich sind sie zu wenig konkret und obwohl das Wachstum absehbar war, ist einfach zu wenig passiert. Die Schule und die Tagesstrukturen sollten sich besser vernetzen, da besteht ein grosser Handlungsbedarf, denn nur in der Kooperation kann man die Bedürfnisse der Kinder und Eltern befriedigen. Für mich ist zudem problematisch, dass viel Gewerbe- und Industrieland bei der HIAG «gefangen» ist. Ausserhalb der HIAG gibt es kaum mehr verfügbares Gewerbe- und Industrieland. Wenn mit HIAG-Verantwortlichen keine gemeinsam erarbeiteten Projekte umgesetzt werden, dann können wir uns nicht mehr weiter entwickeln. Leider will die HIAG bis anhin nur Mieter auf dem Papieriareal. Viele, vor allem grössere Investoren, wollen in aller Regel aber kaufen.

Biberister Gemeindepräsidiumskandidat Stephan Hug antwortet auf 6 Stichworte.

Die Legislaturplanung ist nur ein Teil der Arbeit des Gemeindepräsidenten. Was tun Sie denn sonst noch?

Hug-Portmann: Ein wichtiger Teil meiner Arbeit ist, dass ich die unterschiedlichen Anliegen aus der Bevölkerung entgegennehme. Ich versuche immer ein offenes Ohr für alle zu haben und nach Lösungen zu suchen. Das mache ich natürlich nicht alleine, ich habe dafür auch die Verwaltung im Rücken. Gemeinsam mit den Kommissionen und dem Gemeinderat fliesst das auch in die Entwicklung der Gemeinde ein. Dabei versuche ich auch die Verwaltung noch stärker für Anliegen aus der Bevölkerung zu sensibilisieren und allgemein ein gutes Umfeld für die Bevölkerung, aber auch für Unternehmen zu schaffen. Zum Alltag gehört ausserdem selbstverständlich, dass ich den Gemeinderat und weitere Gremien führe.

Wie würden Sie Ihren Alltag als Gemeindepräsident versuchen zu gestalten?

Hug: Ich habe da von der Gewichtung her andere Ansätze. Für mich steht immer der Mensch und die Würde des Menschen im Zentrum. Ich finde es wichtig, Gespräche mit den Einwohnerinnen und Einwohnern, mit Interessengruppen oder Parteien zu führen. Mir ist die Zusammenarbeit mit den Abteilungsleitenden sehr wichtig und ich würde ihnen mehr Verantwortung übergeben. Ich finde es zudem zentral, dass sich der Gemeindepräsident stärker vernetzt: mit den umliegenden Gemeinden, mit unseren Kantonsräten, mit regional wichtigen Gremien wie der Repla und dem VSEG. Ich habe auch das Gefühl, dass Gemeindepräsident und Gemeinderat vermehrt als Team arbeiten sollten. Und die Position der Gemeindevizepräsidentin sollte aufgewertet werden, damit gemeinsam mehr Verantwortung übernommen und zusammen geführt werden kann. Führung soll vermehrt partizipativ geschehen.

Müssen Sie sich noch besser vernetzen?

Hug-Portmann: Biberist ist gut positioniert im Kanton und in der Region und hat auch ein gewisses Gewicht. Bei den kantonalen Behörden stosse ich immer auf offene Türen. Mit den Gemeindepräsidenten der angrenzenden Gemeinden gibt es einen lebhaften Austausch. Dieser funktioniert übrigens auch zwischen den Verwaltungsabteilungen sehr gut.

Hug: Gute Vernetzung ist zentral. Wenn sich die Gemeindepräsidenten ausschliesslich untereinander austauschen, profitieren die einzelnen Gemeinderäte wenig, vor allem wenn dann die Kommunikation fehlt. Die Gemeinderätinnen und Gemeinderäte wurden in der letzten Legislatur vom Gemeindepräsidenten zu wenig mitgenommen. Im Austausch sollen Themen entwickelt werden, die dann in den politischen Prozess kommen. Dafür benötigt der Gemeinderat eine jährliche Klausurtagung, damit er sich jeweils im Januar mit den Legislaturzielen und mit der Themensetzung für die politische Agenda auseinandersetzen kann.

Was würden Sie als Gemeindepräsident verändern?

Hug: Die Gemeinderäte müssen an der Themenfindung für die Gemeinderatssitzungen beteiligt werden. Die Agenda wird aktuell ausschliesslich durch den Gemeindepräsidenten und die Gemeindeverwaltung bestimmt. Im Gemeinderat sind gefühlt 90 Prozent Kleinstgeschäfte, die rein operativ sind. Strategische Themen bleiben aussen vor. Es braucht eine Entschlackung.

Hug-Portmann: Jeder Gemeinderat kann sich heute schon in die Themenwahl einbringen. Ich begrüsse es, wenn sich die Mitglieder des Gemeinderates proaktiv einbringen und Themen lancieren. Dabei steht ihnen die Verwaltung bei Bedarf gerne zur Verfügung.

Waren Sie als Gemeinderat zu wenig aktiv?

Hug: In der Theorie kann man sich tatsächlich einbringen. Aber ich kann doch nicht ein Thema in den Gemeinderat einbringen, ohne dass es Vorarbeiten dafür gibt, beispielsweise Datenerhebungen, die die Verwaltung machen muss, also Grundlagen für eine faktenbasierte Diskussion. Die Gemeinderätinnen und Gemeinderäte haben heute keinen Zugriff auf die Verwaltung, wenn es um Themen geht, die nicht traktandiert sind. Das war einer der Gründe, wieso ich das Ressortsystem einführen wollte. Als Ressortleiter arbeitet man eng mit der Abteilungsleitung zusammen, entwickelt Themen mit und kann sich so viel stärker einbringen. Man muss sich vor Augen halten: Der Gemeinderat ist kein Parlament, er ist die Regierung der Gemeinde.

Der Gemeinderat funktioniere heute nicht als Team, war eine der Begründungen für die Einführung des Ressortsystems. Ist das so?

Hug-Portmann: Ich bin damit einverstanden, dass der Gemeinderat gemeinsam als Kollegialbehörde Verantwortung übernimmt. Aber sind wir ehrlich. Wie der Gemeinderat organisiert ist, das ist der Bevölkerung gleich. Es muss einfach funktionieren.

Hug: Als Team kann man den Gemeinderat heute wirklich nicht bezeichnen. Wir zerreden die Themen, weil wir ohne an der Entwicklung beteiligt worden zu sein, an einer Sitzung über ein Thema innert Kürze befinden müssen. Diese für viele missliche Situation ist meiner Meinung nach auch der Grund, dass sich ein Grossteil der Gemeinderäte schliesslich für das Ressortsystem eingesetzt hat.

Sie sind kein Freund des Ressortsystems?

Hug-Portmann: Der Gemeindepräsident und der Gemeinderat müssen für die Bevölkerung da sein. Strukturen sind für mich zweitrangig und Mittel zum Zweck. Wichtig ist es, nahe bei der Bevölkerung zu sein. Man kann aber bei den aktuellen Strukturen sicher noch Verbesserungen anbringen.

Biberister Gemeindepräsidiumskandidat Stefan Hug-Portmann antwortet auf 6 Stichworte.

Das Ressortsystem wurde an der Urne knapp verworfen. Gibt es andere Möglichkeiten, das System zu verändern?

Hug: Ja, es gibt das System in Gerlafingen, wo strategische Themen von einem gemeinderätlichen Ausschuss vorberaten werden, das heisst faktisch werden so zwei Lesungen gemacht und verstreicht zwischen der Vorberatung und dem Entscheid eine gewisse Zeit, in der man sich eine Meinung bilden und sich absprechen kann. Will der Gemeinderat wirklich ein Regierungskollegium sein, benötigt er Arbeitsgruppen zu spezifischen Themen oder vermehrt Workshops. Termine dafür sollten bereits Anfang Jahr fixiert werden. Genauso sollte es jedes Jahr eine Diskussion über den Stand zu den Legislaturzielen geben und über die damit verbundenen Massnahmen.

In Biberist finden jetzt schon recht häufig Sitzungen statt. Das wären dann noch mehr.

Hug-Portmann: Biberist ist eine grosse Gemeinde und es läuft viel. Darum haben wir auch recht häufig Sitzung. Wir haben aber nicht mehr Sitzungen als früher und die Anzahl der behandelten Geschäfte hat insgesamt eher abgenommen.

Hug: Trotzdem brauchen wir häufig zu viel Zeit für zu unbedeutende Geschäfte. Ich denke, der Gemeindepräsident hätte durchaus Möglichkeiten, weniger Geschäfte in den Gemeinderat zu bringen. Für mich ist klar, bei strategischen Themen müsste man zwei Sitzungen einplanen. Die erste Sitzung als Einführung ins Thema, allenfalls in einem vorberatenden Ausschuss, die zweite dient dem Entscheid. Der Gemeinderat muss vom Kleinkram-Ballast befreit werden und die Zeit für übergeordnete Themen einsetzen.

Was meinen Sie denn mit Kleinkram?

Hug: Ein typisches Beispiel sind für mich singuläre Verkehrsmassnahmen. Wir haben Fachleute für diesen Bereich. Sie sollen den Entscheid treffen und ihn auch umsetzen. Es kann nicht sein, dass wir über den richtigen Standort einer Verbotstafel diskutieren müssen oder über mehr oder weniger Parkfelder in einem Wendehammer.

Hug-Portmann: Es gibt Gesetze, in denen geregelt ist, was dem Gemeinderat vorgelegt werden muss. Gerade Verkehrsmassnahmen gehören dazu. Und ich muss feststellen, dass gerade dies oft emotional diskutierte Themen sind. Ich persönlich vertraue allerdings den Fachleuten und denke, dass diese Anträge nicht im kleinsten Detail hinterfragt werden müssen, zumal sich bereits vorher sowohl die Verwaltung als auch die Fachkommission ausgiebig damit beschäftigt hat.

Verlassen wir die Politik und kommen wir zur Schlussfrage. Sie bekommen eine anonyme Spende über 10 Millionen Franken und dürfen damit ein Projekt in Biberist verwirklichen. Was machen Sie?

Hug-Portmann: Das wäre wunderbar. Ich würde auf dem Papieriareal ein Innovationscenter für Jungunternehmer aufbauen. Dazu einen Campus mit einem Restaurant, Kulturangeboten und attraktivem Wohnraum.

Hug: Ich würde mehrere Begegnungsorte in Biberist planen. Aber nicht auf dem Papieriareal, sondern im Dorf verteilt. Ich stelle mir einen oder mehrere kleine Plätze vor: Lauschige Bars, gemeinsam Schach spielen, periodische Marktstände. Und … ein kleines Dorfmuseum!

«Für mich steht immer der Mensch und die Würde des Menschen im Zentrum.» Stephan Hug (parteilos) Stephan Hug ist 1962 geboren und in Bern aufgewachsen. Nach einer kaufmännischen Lehre studierte er Geschichte und Geografie. Er lebte mehrere Jahre mit seiner Familie in Barcelona und später im Engadin. 2007 zog er nach Biberist. Seither ist er in Zuchwil als Gesamtschulleiter tätig. Hug ist seit zehn Jahren Gemeinderat in Biberist. Er hat drei erwachsene Kinder. Hug spricht sechs Sprachen und ist vielseitig kulturell, aber auch sportlich interessiert. Seine Hobbys sind Literatur und Theater, Skifahren und Fussball. (rm/mgt)