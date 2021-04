Biberist Hug trifft auf Hug. Dick verzichtet auf Kandidatur Der amtierende Gemeindepräsident von Biberist Stefan Hug-Portmann wird am 13. Juni von Stephan Hug herausgefordert. Letzterer ist aus der SP ausgetreten und tritt als Parteiloser an. SVP-Mann Markus Dick zieht seine Kandidatur zurück. Rahel Meier 26.04.2021, 19.19 Uhr

Herausforderer: Stephan Hug (parteilos). zvg

Stefan Hug-Portmann (bisher) und Stephan Hug: Beide treten am 13. Juni zur Wahl um das Gemeindepräsidium in Biberist an. Hug-Portmann ist offizieller Kandidat für die SP. Stephan Hug geht eigene Wege. Er hat sich bei den Wahlen nicht mehr für den Gemeinderat zur Verfügung gestellt und ist in der Zwischenzeit aus der SP ausgetreten.

«Ich fühle mich in der SP nicht mehr richtig zuhause», begründet er diesen Schritt. Er sei kein Parteisoldat und dass in Biberist vermehrt Parteipolitik betrieben werde, behage ihm nicht.

Nicht immer einer Meinung

In seinem Austrittsschreiben an die SP Biberist steht zudem: «Ich will nicht verheimlichen, dass ich mich seit einiger Zeit mit unserem Gemeindepräsidenten nicht mehr verstehe, was für eine gemeinsame Fraktionshaltung nicht förderlich ist. Die Gründe dafür suche ich in erster Linie bei mir selber.»

Stephan Hug ist überzeugt, dass man in Biberist mehr bewegen könnte. Aus diesem Grund stellt er sich als parteiloser Kandidat für das Gemeindepräsidium zur Verfügung.

«Strategien und Visionen fehlen»

«Wir vergessen, Visionen zu entwickeln» Stephan Hug hat den Ratsbetrieb viele Jahre selbst miterlebt und möchte diesen verändern. «Wir haben zu viele operative Geschäfte und vergessen darob, Strategien und Visionen für die Gemeinde zu entwickeln.»

Ein wichtiges Instrument dafür seien die Legislaturziele. «Die müssen immer wieder, wie ein roter Faden, in den Rat kommen und die politische Agenda lenken.» Zudem müsse die Gemeindeordnung so schnell wie möglich revidiert werden, damit die Verwaltung die Kompetenz erhalte, die operativen Geschäfte, die den Gemeinderat unnötig belasten, selbst zu bearbeiten.

«Ich habe mich für die Einführung des Ressortsystems eingesetzt, weil ich die Chance sah, dass man sich als Ressortleiter stärker an einem Entscheidungsprozess beteiligen kann. Das ist aber auch im Präsidialsystem möglich.»

«Biberist muss sich besser positionieren»

Der Bisherige: Stefan Hug-Portmann (SP). Hanspeter Bärtschi

Stefan Hug-Portmann ist seit vier Jahren Gemeindepräsident in Biberist. Vorher war er rund dreieinhalb Jahre lang Verwaltungsleiter in der Gemeinde.

«In Biberist stehen wichtige Themen an», meint er. Die Ortsplanungsrevision sei im Endspurt. Eng damit verbunden sind auch Entwicklungsschwerpunkte: Das Areal der ehemaligen Papierfabrik ist einer davon. Biberist sei im letzten Jahr einwohnermässig stark gewachsen, und dieses Wachstum müsse man zuerst verarbeiten.

Themen wie Biodiversität und Digitalisierung stünden ebenfalls auf der Agenda. «Auch die Tagesstrukturen werden uns beschäftigen.» Für Hug-Portmann ist weiter wichtig, dass sich Biberist in der Zukunft gut positioniert. «Wir sind einerseits eine Agglomerationsgemeinde. Andererseits sind wir aber auch eine ländliche Gemeinde und das Tor zum Bucheggberg.»

«Will keine links-grünen Entscheide umsetzen»

Rückzug: Markus Dick (SVP). zvg

Markus Dick (SVP) hat sich nach den Wahlen am Sonntag dazu entschieden, doch nicht als Gemeindepräsident zu kandidieren. «Nach dem Resultat bei den Gemeinderatswahlen ist es unwahrscheinlich, dass ich als Gemeindepräsident gewählt würde. Zudem hätte ich Mühe damit, links-grüne Entschiede des Gemeinderates umzusetzen», erklärt er.

Dick ist enttäuscht über die Wahlbeteiligung in der Gemeinde. «65 Prozent der Stimmberechtigten sind nicht an die Urne gegangen. Das ist einer Demokratie unwürdig. Ich kann das nicht nachvollziehen», meint er. «Es brauche nicht mehr als das Wahlcouvert aufzumachen, es auszufüllen und es in einen Briefkasten zu werfen.» Das sei nun wirklich kein Aufwand.

SVP unterstützt Hug-Portmann

Die SVP habe noch am Wahlsonntag einen Vorstandsentscheid getroffen. «Wir haben am 13. Juni die Wahl zwischen rot und röter. Wir werden den amtierenden Gemeindepräsidenten Stefan Hug-Portmann unterstützen. Wir haben zwar immer wieder Differenzen mit ihm, aber wir können trotzdem mit ihm reden.»

Mit Stephan Hug hingegen könne die SVP nicht mehr diskutieren. «Er hat im Zusammenhang mit der SVP mehrmals von Rechtsradikalen und von Rassisten gesprochen.» Er persönlich könne Stephan Hug auch nicht mehr ernst nehmen. «Plötzlich tritt er aus der SP aus und politisiert nun in der Mitte.»

Parteipräsidentin mit zwei Hüten

Markus Dick fragt sich zudem, wie die SP in Biberist genau funktioniert. Er spielt damit auf Franziska Rohner an. Sie ist einerseits Parteipräsidentin der SP und andererseits die Partnerin von Stephan Hug.

«Als Parteipräsidentin hat sie den Wahlvorschlag für Stefan Hug-Portmann unterzeichnet.» Auf dem Wahlvorschlag für ihren Partner sei aber fast ihre gesamt Familie zu finden. «Das geht doch nicht», so Dick.

Unterzeichnet habe letzteren im übrigen auch Vizegemeindepräsidentin Manuela Misteli, was Dick noch merkwürdiger findet.

«Eine Auswahl zu haben ist eine gute Sache»

Beide Frauen sind erstaunt, dass sich Markus Dick deswegen so ereifert. «Ich finde es gut, dass es in Biberist einen Wahlkampf gibt, und dass die Bevölkerung eine Auswahl hat», meint Manuela Misteli auf Anfrage. «Mit der Unterschrift bringe ich nichts anders zum Ausdruck. Das ist keine Wahlempfehlung, kein Statement zugunsten einer Person und schon gar nicht etwa eine offizielle FDP-Meinung.»

Franziska Rohner tritt zurück

Franziska Rohner wiederum hat schon vor längerer Zeit ihren Rücktritt al s SP-Parteipräsidentin eingereicht und wird am 6. Mai demissionieren. Das bestätigt Benedikt Beer, der die Gemeinderatswahlen als Wahlkampfleiter begleitet hat.

Stefan Hug-Portmann sei als Einzelkandidat von der SP nominiert worden und das absolut unbestritten. Franziska Rohner war an dieser Sitzung nicht dabei, weil sie wegen eines Unfalls im Spital lag.

«Es ist richtig, dass vor allem Familienmitglieder von Stephan und von mir den Wahlvorschlag unterzeichnet haben», sagt Franziska Rohner. Das habe damit zu tun, dass länger nicht sicher war, ob der Vorschlag auch wirklich abgegeben wird. «Wir wollten nicht, dass das herumerzählt wird und damit allenfalls der Gemeinderatswahlkampf beeinflusst wird.»

SP Wasseramt ist «not amused»

Gar keine Freude hat die SP Wasseramt an der Kampfwahl in Biberist. «Stefan Hug-Portmann wurde als offizieller Kandidat für die SP nominiert», erklärt Bezirks-Copräsident Hardy Jäggi. Und nun falle ihm quasi die eigene Sektionspräsidentin in den Rücken. «Für die SP Wasseramt ist das sehr unerfreulich. Immerhin haben wir Ähnliches eben erst in Derendingen erlebt.»