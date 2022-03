Biberist Hiag mit Rekordergebnis im Geschäftsjahr 2021 – auch auf dem Papieri-Areal geht einiges Der Immobilienkonzern Hiag hat ein Rekordjahr hinter sich. Dazu beigetragen hat auch der Standort Biberist, an dem zurzeit einiges am Laufen ist. Rahel Meier Jetzt kommentieren 14.03.2022, 12.10 Uhr

Das Gesicht des Papieri-Areals wird sich stark verändern, weil marode Liegenschaften rückgebaut werden sollen. Zvg

Im Geschäftsjahr 2021 hat der Immobilienkonzern Hiag den Wachstumskurs erfolgreich fortgesetzt und die Ziele deutlich übertroffen. Das zeigt sich auch in der laufenden Entwicklung auf dem Papieri-Areal in Biberist. Die starke Stellung im Schweizer Immobilienmarkt wurde ausgebaut, die Leerstandsquote erneut gesenkt, und die Finanzkennzahlen wurden massgeblich verbessert. Das schreibt die Hiag in der Medienmitteilung zum Geschäftsbericht 2021.

Alle Geschäftsfelder trugen zum Erfolg bei

Laut Geschäftsbericht haben alle drei Geschäftsfelder zur starken Unternehmensleistung von Hiag beigetragen. Der Liegenschaftsertrag stieg um 5.1 Prozent auf 63.1 Mio. Franken (Vorjahr: 60 Mio. Franken). Mit Mietzinsreduktionen von rund 0.1 Mio. Franken war der Ergebniseinfluss der Pandemie unwesentlich.

Der Reingewinn stieg im Geschäftsjahr 2021 um 61.8 Prozent auf 89.3 Mio. Franken (Vorjahr: 55.2 Mio. Franken). Daraus resultierte ein Gewinn pro Aktie von 10.39 Franken (Vorjahr: 6.82 Franken).

Die Bilanzsumme per 31. Dezember 2021 nahm um 12.5 Prozent auf 1.90 Mrd. Franken zu (Vorjahr: 1.69 Mrd Franken). Der Wert des Immobilienportfolios stieg um 8.9 Prozent auf 1.784 Mrd. Franken (Vorjahr: 1.638 Mrd. Franken).

Arealentwicklung mit innovativen Projekten

Hiag erreichte in der Berichtsperiode in mehreren Projekten wichtige Etappenziele. Der Standort Biberist wird im Geschäftsbericht mehrmals erwähnt. So erhielt die Hiag die Baubewilligung für den Rückbau von diversen Gebäuden und Hallen auf dem «Papieri-Areal».

Damit werden rund 20'000 Quadratmeter Fläche frei für Gewerbe- und Industriemieter. Als «Meilenstein» bezeichnet Hiag die geplante Ansiedlung des High-Tech Start-up «Librec». Die Hiag wird für das erste Schweizer Recyclingzentrum für Batterien aus Elektrofahrzeugen einen massgeschneiderten Neubau realisieren.

Mehrere alte und marode Gebäude werden rückgebaut. Hanspeter Bärtschi

Gleichzeitig hat die Hiag in Biberist Liegenschaften verkauft, die nicht mehr in ihr Portfolio passen. Es sind die ehemaligen Wohnhäuser der Fabrikarbeiter an der Derendingenstrasse und die Wohnhäuser am Herrenweg. Neu dazu kamen dafür Liegenschaften in Solothurn an der Muttenstrasse 13 bis 18.

Unterhaltsarbeiten am Wasserkraftwerk

Im Geschäftsbericht ist weiter nachzulesen, dass infolge längerer Unterhaltsarbeiten am Wasserkraftwerk am Standort Biberist die Produktion von eigenem Strom um 68 Prozent gegenüber dem Vorjahr zurückging.

Als letztes hat die Hiag das Thema Biodiversität neu in die Liste der wesentlichen Themen aufgenommen. So hat die Firma mitgeholfen, den 300 Meter langen Fischtreppenneubau in Biberist umzusetzen.

