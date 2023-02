Biberist: 2x Weihnachten in denHiag-Hallen

Biberist Grosse Spendenaktion für Armutsbetroffene: Rotkreuz-Hilfsprojekt für bedürftige Personen Das Schweizerische Rote Kreuz führt zum 26. Mal «2x Weihnachten» durch. In diesem Jahr werden mehrere Tonnen Grundbedarfsartikel auf dem Gelände der ehemaligen Papierfabrik in Biberist sortiert und verteilt. Michelle Schmid Jetzt kommentieren 24.02.2023, 05.00 Uhr

Für Armutsbetroffene, die das Schweizerische Rote Kreuz Solothurn persönlich kennt, werden Papiertaschen mit lange haltbaren Lebensmitteln bereitgestellt. Bild: Hanspeter Bärtschi

Mit der Rotkreuz-Aktion «2x Weihnachten» erhalten Bedürftige gratis Pakete oder Papiersäcke mit Grundbedarfsartikeln. Zur diesjährigen Winterhilfsaktion, die bereits zum 26. Mal durchgeführt wird, hat sich die Hiag Immobilien Holding AG bereit erklärt, für das Schweizerische Rote Kreuz Solothurn eine Lagerhalle der alten Papierfabrik in Biberist zur Verfügung zu stellen.

Schweizweit wurden von Weihnachten bis Mitte Januar insgesamt 54'050 Pakete gesammelt. Die Waren in Solothurn bringen einiges auf die Waage, erzählt Mario Wüthrich, Solothurner Bereichsleiter «Unterstützung im Alltag» des Schweizerischen Roten Kreuzes:

«Alleine im Kanton Solothurn lag der Lagerbestand der gespendeten Waren bei elf Tonnen.»

Vollbepackte Pakete mit Grundbedarfsartikeln kurz vor der Abfahrt zu ihren Empfängern. Bild: Hanspeter Bärtschi

Die Lagerhalle auf dem Papieriareal ist gefüllt mit Paketen, die auf Paletten gestapelt sind. Einige der Pakete werden gerade in grosse Lieferfahrzeuge geladen. Weitere Pakete mit Lebensmitteln und Hygieneartikeln stehen bereit, um von teilnehmenden Hilfsorganisationen oder einzelnen Personen abgeholt zu werden. «In den vergangenen Tagen ist schon einiges weggekommen – die Aktion läuft noch», sagt Wüthrich, während er zufrieden auf leere Paletten zeigt.

Wüthrich erzählt, dass die Winterhilfsaktion in all den Jahren seit 1997 dankbar angenommen worden sei und die Bestände der Spenden sowohl während als auch nach der Pandemie stets konstant geblieben seien.

Mario Wüthrich, Solothurner Bereichsleiter «Unterstützung im Alltag» des Schweizerischen Roten Kreuzes. Bild: Hanspeter Bärtschi

«Die mit uns in Zusammenarbeit stehenden Institutionen wie die Suchthilfe, Familienberatung oder kantonale Sozialdienste beteiligen sich an der Aktion, holen Pakete ab und verteilen diese an bedürftige Personen.» So sei sichergestellt, dass die Spenden auch bei den Zielpersonen landen, erklärt der Solothurner Bereichsleiter.

Die Hilfestellung wird dankbar angenommen

Über 360 Tonnen Seife, Cremen, Zahnbürsten, Tee, Kaffee, Öl, Mehl, Reis und weitere Grundbedarfsartikel werden in den nächsten Wochen von den Rotkreuz-Kantonalverbänden an Schweizer Armutsbetroffene verteilt. Nebst dem Roten Kreuz sind die Schweizerische Post, Coop und das Schweizer Radio und Fernsehen Teil der Organisation.

Die meisten Bestellungen aller beteiligten Sozialinstitutionen in Biberist gibt jeweils Kurt Wenger auf. Er ist Gründer des Christlichen Hilfswerks Rea Israel und holt jährlich die grösste Menge an Waren für Armutsbetroffene ab. «Viele Haushalte bekommen die allgemeine Teuerung, die Energiekrise sowie den Anstieg der Krankenkassenprämien immer mehr zu spüren und sind daher sehr dankbar für diese Hilfestellung», sagt der Pastor. Er ergänzt:

«Besonders rührend sind Momente, in denen Betroffene ihre Spenden mit Freudentränen und einer dankenden Umarmung entgegennehmen.»

Kurt Wenger, Gründer des Christlichen Hilfswerks Rea Israel. Bild: Hanspeter Bärtschi

Der 76-Jährige ist überzeugt, dass diese Winterhilfe eine wertvolle Sache ist. «Seit dem ersten Jahr dieser Aktion bin ich dabei, und in dieser Zeit hat sich viel Gutes getan», erzählt Wenger. Seit 55 Jahren setzt sich der Hilfswerk-Gründer für die Armutslinderung ein, und das soll noch eine Weile so weitergehen, sagt er mit einem Lächeln.

Derweil verladen im Hintergrund Freiwillige Pakete in Fahrzeuge. Hunderte engagieren sich solidarisch für die Hilfsaktion «2x Weihnachten». Sie setzen sich jährlich in Bern sowie in anderen Kantonen bei der Sortierung und Verteilung der Waren ein.

Alle gespendeten Waren werden abgepackt, sortiert und an Sozialinstitutionen oder Einzelpersonen verteilt. Bild: Hanspeter Bärtschi

Auch im Ausland eine grosse Unterstützung Seit 1997 findet die Winterhilfsaktion «2x Weihnachten» regelmässig statt, mit dem Ziel, doppelt erhaltene Geschenke einer sinnvollen Weiterverwendung zuzuführen. Diese Spendenpakete können in jeder Poststelle und Postagentur kostenlos aufgegeben werden. Um das Budget der Armutsbetroffenen effizient zu entlasten, werden Güter des täglichen Bedarfs gesammelt. Dazu gehören ausschliesslich lang haltbare Lebensmittel und Hygieneartikel. Die gesammelten Waren werden derzeit von Freiwilligen im Logistikzentrum des Schweizerischen Roten Kreuzes in Wabern sortiert, so Mario Wüthrich, Solothurner Bereichsleiter. «Anschliessend werden durch die Rotkreuz-Kantonalverbände 360 Tonnen gespendete Grundbedarfsartikel verteilt – mit denen man das Budget von 40'000 Menschen in finanzieller Not entlasten kann», fügt Wüthrich hinzu. Um auf diese Bedürfnisse zu reagieren, hat Coop Waren im Wert von 350'000 Franken geliefert. Für «2x Weihnachten» wurden zudem ganze Paletten Konfitüre, Müesli, Konservendosen, Babywindeln sowie weitere Hygieneprodukte von mehreren Unternehmen gespendet. Die Online-Pakete, die ausschliesslich ins Ausland gingen, erreichten dieses Jahr einen Erlös von 343'000 Franken. Sie werden für die Winterhilfe in Moldawien, Kirgistan, Armenien, Bosnien und Herzegowina eingesetzt.

