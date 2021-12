Caroline Schlacher wird Gesamtschulleiterin in Biberist

Biberist Grenchnerin übernimmt im nächsten August die Leitung der Biberister Schulen Caroline Schlacher wird ab 1. August 2022 Gesamtschulleiterin in Biberist. Sie übernimmt die Schulleitung von Thomas Weyermann, der pensioniert wird. mgt Jetzt kommentieren 22.12.2021, 10.24 Uhr

Caroline Schlacher. zvg

Der Biberister Gemeinderat hat Caroline Schlacher zur neuen Gesamtschulleiterin der Schulen Biberist gewählt. Sie tritt ihr Amt am 1. August 2022 als Nachfolgerin von Thomas Weyermann an, welcher in den Ruhestand tritt.