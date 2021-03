Biberist Geschlossene Restaurants und keine Events: Getränkehändler erleidet Umsatzeinbruch von 80 Prozent Nicht nur die Gastronomie leidet im Lockdown. Auch die Zulieferer büssen Einnahmen ein. Ein Gespräch mit Thomas Sutter, Geschäftsführer der Getränkehandlung Burki AG in Biberist. Rahel Meier 02.03.2021, 05.00 Uhr

Thomas Sutter, Geschäftsführer der Getränkehandlung Burki AG, umringt von leeren Harassen.

Nicht nur die Gastronomie leidet in der Coronakrise. Auch Betriebe, die zuliefern sind betroffen. So beispielsweise die Getränkehandlung Burki AG in Biberist. «Eine mittelgrosse Getränkehandlung» wie Geschäftsführer Thomas Sutter erklärt. Der Umsatzeinbruch ist gross: Rund 80 Prozent fehlen.

«Rund 40 Prozent unseres Umsatzes machen wir mit den Restaurantbetrieben. Dazu kommt das Kofmehl, das wir seit Jahren beliefern dürfen.» Im vergangenen Jahr waren aber nicht nur Betriebe wegen des Lockdown geschlossen, es fielen auch alle Turnfeste, Musikfeste, Chilbianlässe oder das Märetfest in Solothurn aus. «Auch das haben wir natürlich gespürt und so brachen weitere rund 30 Prozent Umsatz weg.»

Die Burki AG belieferte die Bars am Märetfescht mit Getränken. (Archiv)

Michel Lüthi

Privatkundschaft hat zugenommen

Die Burki AG liefert zudem bei Vereinsfesten nicht nur die Getränke, sondern auch die Kühlwagen, Bartresen oder Bier-Zapfanlagen. Alle diese Anlagen stehen zurzeit ungenützt auf dem Firmenareal in Biberist herum. Auch Firmen brauchen weniger Getränke, da viele Mitarbeitenden im Homeoffice sind.

«Meine drei Mitarbeiter sind in Kurzarbeit», so Sutter. Normalerweise würden sie 30 bis 35 Lieferungen pro Tag ausfahren. Zurzeit seien es nur gerade sieben bis acht.

Immerhin kann die Burki AG weiterhin an Privatkunden liefern. «Wir haben in diesem Bereich sogar dazugewonnen», erklärt er. Und er geht davon aus, dass diese Kunden auch nach dem Lockdown bleiben werden. Ebenfalls treu geblieben sind zudem Institutionen wie beispielsweise Altersheime, die in der ganzen Zeit weiterhin Getränke bezogen haben.

Auch Getränke haben ein Verfalldatum

Sutter hat den Lagerbestand an Getränken heruntergefahren. «Es hat uns zwei Mal voll erwischt», erklärt er. Vor rund einem Jahr kam der Lockdown unverhofft und die Lager der Getränkehandlung waren voll.

Und auch im Frühherbst rechnete man damit, dass der Betrieb einigermassen normal weiterläuft und hatte den Bestand wieder etwas hochgefahren. Denn: «Im Sommer haben wir gut gearbeitet.» Vor allem Betriebe mit grossen Terrassen hätten vom schönen Wetter profitiert und die Kundschaft habe es nach dem ersten Lockdown genossen, dass das Leben sich normalisiert.

Was tun, wenn die Lager voll sind und die Abnehmer fehlen? Auch Süssgetränke, Eistee oder Bier haben ein Ablaufdatum. Die Flaschen können nicht unbeschränkt gelagert werden. Einen Teil der Waren konnte Sutter an die Lieferanten zurückgeben.

«Mit den kleinen und mittleren Betrieben hat das sehr gut funktioniert. Die Grossbetriebe waren zu Beginn aber nicht wirklich kulant.»

«Waren, deren Haltbarkeitsdatum bald ausgelaufen wären haben wir dann vergünstigt abgegeben.» Unverkäufliche Ware, sprich solche, deren Haltbarkeit mindestens laut Datum auf der Etikette, verfallen war, konnten die Kunden sogar gratis im Laden abholen.

«Daran hatte das Lebensmittelinspektorat aber keine Freude.» Die Kontrolle und der Rüffel hätten zwar keine Folgen für die Firma, aber Werbung für Gratisgetränke macht die Burki AG nicht mehr.

Perspektiven und Ausstiegsszenario nötig

Sutter jammert nicht. Er macht das Beste aus der Situation. Wichtig sei für ihn und die Firma aber sicher, dass bald klar sei, welchen Fahrplan es für die Gastronomie gebe. «Ich gehe davon aus, dass es Sommer 2022 wird, bis wieder Normalität einkehrt.» Das heisst, dass er in diesem Jahr auch nicht mit vielen Events rechnet.

Und Sutter ist überzeugt, dass es in der Gastronomie eine Strukturbereinigung geben wird. «Einige Betriebe werden nicht mehr aufmachen.» Die Burki AG hat immerhin Glück. Sie muss zurzeit keine Miete bezahlen, da der Liegenschaftsbesitzer auch Aktionär der Firma ist. «Investiert haben wir aber auch nichts.» Und man habe darauf verzichtet neue Kunden zu akquirieren. «Die Gastronomen haben genügend andere Sorgen.»