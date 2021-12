Gerlafingen: Krippenbauer Heinz Stephani

Biberist-Gerlafingen «Zur Krippe her kommet ...» – Kirchgemeindepräsident Heinz Stephani baut Krippen für einen guten Zweck Der Kirchgemeindepräsident von Biberist-Gerlafingen Heinz Stephani kennt keine Langeweile. In seiner freien Zeit während Corona bastelte er fast 30 Weihnachtskrippen. Die will er nun in der Thomaskirche für die Stiftung «Denk an mich» verkaufen. Anja Neuenschwander Jetzt kommentieren 23.12.2021, 18.00 Uhr

Kirchgemeindepräsident Heinz Stephani hat dieses Jahr seine freie Zeit ins Krippenbauen gesteckt. Hanspeter Bärtschi

Langeweile ist für den Kirchgemeindepräsidenten von Gerlafingen Heinz Stephani ein Fremdwort. Der Pensionär ist viel beschäftigt: Jede Woche kocht er im Pfarreiheim für den Mittagstisch, bastelt die Deko dafür selbst, schnitzt und drechselt zu Hause in der eigenen Werkstatt und stellt ätherische Öle her. In der Coronazeit kam noch ein weiteres Hobby dazu: Krippenbauen.

Letzte Weihnachten hatte Stephani die Idee, das jährliche Weihnachtsapéro mit einer Krippenausstellung zu verbinden. Dazu lud er einen Sammler ein und entschied sich kurzerhand, selbst ein paar Krippen zum Verkaufen zu basteln.

Nun stehen 28 Krippen, jede von ihnen mit einem kleinen Lämpchen ausgestattet, in der Thomaskirche in Gerlafingen. «Ich bin selbst überrascht, dass es so viele geworden sind», sagt Stephani. Die Pandemie und die Tatsache, dass er als Pensionär eh viel Freizeit habe, hätten ihn viel Zeit zu Hause in seiner Werkstatt verbringen lassen. Zudem mietete er einen Raum bei einem Schreiner, wo ihm professionelle Maschinen zur Verfügung standen. Stephani erzählt lachend:

«Meine Frau hat mich oft gefragt: ‹Verleidet dir das nicht?›»

Für ihn sei das Basteln aber ein willkommener Ausgleich gewesen.

Jede von Stephanis Krippen ist ein Unikat. Hanspeter Bärtschi

Stundenlang bemalte er Mauern aus Styropor, goss Wände aus Beton, zimmerte Holzwände aus Abfallholz vom Drechseln, fertigte Ziegeldächer aus Glacestängeli – und hörte dazu die Musikwelle. Die Holzscheite liess er mit Hilfe von Essig künstlich altern, sammelte im Wald Moos und Flechten für eine authentische Umgebung.

Eine der Krippen sieht eher aus wie eine Höhle und besteht schlicht aus einem Stück Baumrinde. Andere erinnern an Häuser in der Gegend von Jerusalem – die ursprüngliche Herkunft des Jesuskindes. «Ich hatte nie einen exakten Plan für eine Krippe. Ich habe mir etwas vorgestellt und dann einfach ausprobiert», erzählt Stephani.

Viel Liebe zum Detail: Stephani bastelte Brunnen, Palmen oder Bänkli für seine Krippen. Hanspeter Bärtschi

Was in keiner Krippe fehlen darf, sind natürlich die Figuren: Mit seinen eigenen Krippenfiguren stellte Stephani Abdrücke aus Silikon her und füllte die Formen mit Gips. Jede Krippe wird mit 14 sorgfältig von Hand bemalten Figuren bestückt. Stephani meint:

«Um die Figuren zu bemalen, sind einige Sonntage draufgegangen.»

Die Arbeitszeit und die Materialkosten berücksichtigt er in seinem Preis für die Krippen nicht: «Ich verkaufe die Krippen extra nicht so teuer, damit möglichst alle verkauft werden», sagt Stephani. Um die 40 Franken soll jede Krippe kosten. Den Erlös will er an «Denk an mich» spenden, eine Stiftung, die Ferien und Freizeitaktivitäten für Menschen mit Beeinträchtigung ermöglicht. Seine Krippen werden im Rahmen der Krippenausstellung in der Thomaskirche in Gerlafingen verkauft.

Stephani hat bereits einen nächsten Krippenprototyp in petto: Kleine Wanderkrippen in Holzschachteln, die man nach der Weihnachtszeit einfach zuklappen und verstauen kann. Vielleicht werde er die dann nächstes Jahr am Biberister Weihnachtsmarkt verkaufen, sagt er. Bis dahin hat der gelernte Buchhalter aber noch viel Zeit – und schon ein neues Projekt: Als Nächstes möchte er sich am Töpfern versuchen.

