Biberist / Gerlafingen Reformiertes Kirchgemeindehaus Biberist: Gemeinsam isst es sich besser als allein Die Mittagstische der reformierten Kirchgemeinde Biberist-Gerlafingen sind sehr beliebt. Das Angebot gibt es seit mehr als 20 Jahren. Marlene Sedlacek Jetzt kommentieren 17.02.2022, 05.00 Uhr

Mittagstisch Biberist: Die Dienstleistung wird geschätzt. José R. Martinez

Bereits wenn man auf das reformierte Kirchgemeindehauses in Biberist zugeht, steigt einem ein verlockender Duft in die Nase. In der Küche stehen Lotti Lohm, gelernte Köchin, und Vreni Jost. Sie bereiten das Essen für die Gäste zu, die gleich eintreffen werden.

Die vier Achtertische im Esssaal sind hübsch hergerichtet. Ton in Ton mit einem Glas Orangensaft liegen Tischsets und Servietten in Orange und Gelb an jedem Platz. In der Mitte der Tische eine stilvolle Dekoration aus Schwemmholz und schönen Steinen. Kerzen bringen behagliche Stimmung in den Raum.

Nach und nach treffen hauptsächlich alleinstehende Rentner und Rentnerinnen ein, Witfrauen und Witwer, ab und zu ein Ehepaar, im Alter bis zu 95 Jahren. Es wird gerätselt, was wohl auf den Tisch kommen wird. «Es gibt sicher Spaghetti», vermutet ein Witwer, wegen der Löffel, die in einem Bierglas bereitstehen.

Die soziale Kontrolle wird geschätzt

Seit 1999 bietet die reformierte Kirchgemeinde Biberist-Gerlafingen Mittagstische an, die offen sind für Familien, Ehepaare oder Einzelpersonen, ganz nach dem Motto «Gemeinsam statt einsam». Mit diesem Angebot will die Kirchgemeinde der zunehmenden Vereinsamung entgegenwirken, sagt Brigitte Zürcher, zuständig für die Öffentlichkeitsarbeit. Ebenso schätzt sie, dass eine gewisse soziale Kontrolle vorhanden ist. Wenn eine Person nicht erscheint, fragt man nach, was los ist.

Hinter jedem Gast steht eine eigene Geschichte Lotti Lohm weiss, dass viele Schicksale hinter den Gästen stehen. So ist es manchen auf einmal nicht mehr möglich zu kommen, weil sie gesundheitlich nicht mehr in der Lage dazu sind. Ein Mann erschien einmal in den Socken, weil er so verwirrt war, erzählt die Köchin. Bei einem solchen Vorkommnis sieht sie es als ihre Pflicht, allfällige Betreuerpersonen zu informieren, wie in diesem Fall die Spitex. Wer nicht mehr gut zu Fuss ist, kann den Fahrdienst beanspruchen und wird von Therese Wittwer vor Ort chauffiert.

Die Anwesenden begrüssen die Möglichkeit, mit anderen zusammenzusitzen und sich auszutauschen. Zuhause müssen sie für sich selber kochen und alleine essen. «Hier kann man sich nur hinsetzen und sich bedienen lassen», schätzt eine Rentnerin. «Zuhause brauchst du eine Stunde zum Kochen, dann isst du zehn Minuten lang und nachher wäschst du eine halbe Stunde lang ab», beklagt sich ein Witwer. Ganz zu schweigen vom unangenehmen Einkauf, wo die Packungen meist zu gross sind für eine Einzelperson.

Zudem sind sich alle einig, dass sie hier ein ausgezeichnetes Essen serviert bekommen. Es herrscht eine gemütliche Atmosphäre im Saal. Man kennt sich, plaudert angeregt und erzählt von seinen Erlebnissen, Freuden, Sorgen und Nöten. Auch die Köchin kennt ihre Klientel und weiss über deren Vorlieben Bescheid. So kann es vorkommen, dass eine Ecke eines Kuchens nicht mit Kokosnuss belegt ist, weil jemand diese nicht mag.

Lotti Lohm (links) die Köchin und ihre Helferin Vreni Jost. José R. Martinez

Alles ist selbst gemacht, auch die Dekoration

Seit der Mittagstisch in Biberist besteht, bereitet Lotti Lohm in jeder Woche ausser in den Schulferien das Essen zu. Seit rund zehn Jahren steht ihr Vreni Jost als Helferin zur Seite in der Küche. Es gibt stets Salat oder Gemüse, einen Hauptgang und ein Dessert mit Kaffee. Alles ist selbst gemacht, auch die Dekoration, die jedes Mal anders ausfällt.

Heute gibt es nach einem grünen Salat tatsächlich Spaghetti Bolognese, wie von der Besucherin erraten, mit reichlich Fleisch, Gemüse und Käse. Ganz still wird es im Saal, als sich alle am Dessert, einem Stück Schwarzwälder Torte, gütlich tun.

Viele besuchen den Mittagstisch in Biberist. José R. Martinez

