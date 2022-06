Biberist: Es ist zeit zu geniessen an den Genusstagen im P9

Biberist Genusstage im P9 in Biberist: Ein Whiskey oder eine Zigarre – vielleicht aber auch eine Wurst? Am 10. und 11. Juni finden in der P9 Event-Location in Biberist zum ersten Mal die Genusstage statt. Hauptthema der Tage: Neues probieren und sich wohlfühlen können. Enya Kopp 08.06.2022, 18.00 Uhr

Zwei Tage im Zeichen des Whiskeys und der Zigarren finden im Juni in Biberist statt. (Symbolbild) Serghei Platonov

In der Smokerlounge neue Zigarren ausprobieren oder auf einen neuen Geschmack kommen an einem der Whiskeystände. Die Genusstage, die am 10. und 11. Juni in Biberist erstmals stattfinden werden, sollen sich von anderen Veranstaltungen abgrenzen.