Keine Defizitgarantie für Schlösschen Vorder-Bleichenberg

Biberist Gemeinderat verweigert Defizitgarantie und will dafür eine Strategie für Zukunft des Schlösschens Vorder-Bleichenberg Das Schlösschen Vorder-Bleichenberg liegt allen Biberister Gemeinderätinnen und Gemeinderäten am Herzen. Wie sein Betrieb finanziell nachhaltig gesichert werden kann, soll jetzt eine Arbeitsgruppe klären.

Das Schlösschen Vorder-Bleichenberg: Die meisten kennen es nur von aussen. Bild: Hanspeter Bärtschi

Der Biberister Gemeindepräsident ist von Amtes wegen Präsident des Stiftungsrates der Moos-Flury-Stiftung und damit sozusagen oberster Hausherr im Schlösschen Vorder-Bleichenberg. Stefan Hug-Portmann befand sich deshalb in der letzten Gemeinderatssitzung über längere Zeit im Ausstand. Die Leitung der Sitzung oblag in dieser Zeit Markus Dick, dem amtsältesten Ratsmitglied.

Der Gemeinderat musste über fünf Anträge diskutieren, die Hug-Portmann vorlegte, um die Existenz des Schlösschens zu sichern. «Die finanzielle Lage der Stiftung hat sich massiv verschlechtert.» Sie finanziert sich unter anderem aus den Provisionen aus Bilderverkäufen der Ausstellungen.

Diese Verkäufe sind aber seit der Coronapandemie stark rückläufig. Hug-Portmann beantragte deshalb unter anderem, dass in den kommenden drei Jahren eine jährliche maximale Defizitgarantie von 30’000 Franken gesprochen werden soll.

«Ohne finanzielle Unterstützung kann der Betrieb nicht weitergeführt werden, und das Schlösschen müsste schliessen.» Selbst wenn das Schlösschen zu einem späteren Zeitpunkt wiedereröffnet werden könnte, wäre der Reputationsschaden laut Hug-Portmann gross.

Kanton, Gemeinde, Stiftung und Verein als Partner

Um die Diskussionen im Gemeinderat zu verstehen, muss man das Konstrukt rund um das Schlösschen Vorder-Bleichenberg kennen. Es wurde Anfang des 17. Jahrhunderts von der Familie von Roll erbaut und blieb bis 1816 in deren Besitz. Nach mehreren Verkäufen kam es in Besitz des Kantons, der das baufällige Gebäude 1970 im Baurecht an die Gemeinde übergab. Mit Subventionen von Bund und Kanton und durch Frondienste der Bevölkerung konnte das Schlösschen restauriert werden.

Schon 1968 ging die Bildersammlung des Mäzens und Bauingenieurs Fritz Moos in den Besitz der Gemeinde Biberist über. Bild: Hanspeter Bärtschi

Schon 1968 ging die Bildersammlung des Mäzens und Bauingenieurs Fritz Moos in den Besitz der Gemeinde Biberist über: Die Moos-Flury-Stiftung entstand. Die Gemeinde übertrug den Baurechtsvertrag für das Schlösschen an die Stiftung, die Bilder der Stiftung sind im Schlösschen eingelagert und werden dort auch immer wieder der Öffentlichkeit zugänglich gemacht.

Alt-Gemeindepräsident Martin Blaser, der als Referent in die Gemeinderatssitzung eingeladen wurde, erklärte es ganz einfach: «Das Schlösschen Vorder-Bleichenberg und die Bilder der Moos-Flury-Stiftung gehören der Gemeinde.» Trägerschaft für das kulturelle Leben im Schlösschen ist aber ein privater Verein: Der 1972 gegründete Verein der Freunde des Schlösschens Vorder-Bleichenberg.

Betrieb muss nachhaltig finanziert werden

Der Gemeinderat Biberist hat schon mehrfach über das Schlösschen diskutiert. Bis 2021 wurde der Unterhalt des Schlösschens durch die Gemeinde Biberist finanziert. Im Budget 2022 hat der Gemeinderat diesen Betrag gestrichen, den Betriebskostenbeitrag von 20’000 Franken aber beibehalten.

Auch die Übernahme des Baurechtes durch die Gemeinde war mehrfach Diskussionspunkt. Wichtig ist dem Gemeinderat zudem, dass bis 2026 eine Strategie ausgearbeitet wird, mit der das Schlösschen nachhaltig finanziert werden kann.

Alle Gemeinderatsfraktionen machten klar, dass ihnen das Schlösschen Vorder-Bleichenberg am Herzen liegt und dass sie das Engagement des Vereins der Freunde des Schlösschens schätzen. Hanspeter Bärtschi

Alle Gemeinderatsfraktionen machten klar, dass ihnen das Schlösschen Vorder-Bleichenberg am Herzen liegt und dass sie das Engagement des Vereins der Freunde des Schlösschens schätzen. Trotzdem war teilweise Verwirrung und auch ein gewisses Unbehagen spürbar. Deutlich wurde zudem, dass der Verein nicht noch mehr Arbeit leisten kann, als er das heute bereits tut. Weitere Veranstaltungen, die Geld einbringen, müssten also anderweitig organisiert werden.

Da die Moos-Flury-Stiftung eine private Stiftung ist, muss sie ihre finanzielle Situation nicht offenlegen. Dem Gemeinderat lagen als Entscheidungsgrundlage trotzdem einige vertrauliche Dokumente vor. Und so wurde der Antrag für eine Defizitdeckungsgarantie deutlich mit 8 zu 2 Stimmen abgelehnt.

Weiterhin ausbezahlt wird der Betriebskostenbeitrag. Der Gemeinderat hat zudem einen jährlichen Betrag von 5000 Franken für die zu gründende Arbeitsgruppe gesprochen sowie einen Nachtragskredit zur Erfassung einer Zustandsanalyse. Auf Antrag von Eric Send wurde zudem ein weiterer Punkt aufgenommen: Der Gemeinderat will schnellstmöglich Grundlagen, um über die Übernahme des Baurechtes zu entschieden.

