Biberist Gemeindepräsident zeigt den Schaden beim Schulhaus und erklärt, warum der Bücherschrank nicht repariert wird In Biberist wurden über Ostern einige Vandalenakte registriert. Gemeindepräsident Stefan Hug hat die Nase voll. Er will persönlich die Schüler sensibilisieren. 08.04.2021, 19.14 Uhr

TeleM1

In Biberist haben Vandalen über Ostern ihr Unwesen getrieben. Am Ostermontag gipfelten die Zwischenfälle in einem Brand bei der Turnhalle Bleichematt. Insgesamt vier Mal sei er an jenem Tag vor Ort gewesen weil es Probleme gegeben habe, sagt Stefan Hug-Portmann gegenüber dem Sender TeleM1.