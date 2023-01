Flury AG pachtet Bäckerei Staudenmann in Biberist

Biberist Familie Staudenmann beendet ihr Engagement in der Biberister Bäckerei – vorläufig übernimmt die Flury AG Pandemie und steigende Kosten führen zum Wechsel in der Bäckerei an der Bleichenbergstrasse 50 in Biberist. Ein Rückblick auf 70 Jahre Tradition und was sich nun ändert. Marlene Sedlacek Jetzt kommentieren 11.01.2023, 15.50 Uhr

Das Verkaufsteam flankiert von Markus und Daniela Staudenmann (links) und Tim Morgenthaler (rechts) von der Flury AG.

Eine 70-jährige Ära geht zu Ende. Nach dieser langen Zeit im Familienbesitz geben Daniela und Markus Staudenmann ihre Bäckerei auf den 28. Januar auf. Mehrere missliche Faktoren kamen zusammen, die ihnen keine andere Wahl liessen.

Doch wer auch in Zukunft frische Backwaren einkaufen will, wird an der Bleichenbergstrasse 50 nicht vor verschlossenen Türen stehen. Die Flury AG aus Koppigen hat die Bäckerei gepachtet und wird sie mit derselben Verkaufscrew weiterführen.

Früher wurden in der Bäckerei Socken verkauft

Im Jahr 2014 übernahm Markus Staudenmann, der Enkel des Gründerehepaars Paul und Anna Staudenmann, gemeinsam mit seiner Frau Daniela die Bäckerei von seinen Eltern, Erich und Margrit Staudenmann. Seit den 50er-Jahren hat sich das Verkaufsangebot stark gewandelt. «Es war mehr ein Tante-Emma-Laden als eine Bäckerei, man konnte hier sogar Socken kaufen», weiss der Bäcker-Konditor-Confiseur vom Hörensagen.

Archivbild aus dem Jahre 1985 der Staudenmann Bäckerei. Bild: zvg

Mit der Zeit wurde die Backstube zu klein. Im Jahr 1983 wurde unter dem Haus der Raum für eine neue, grössere Backstube ausgehoben. Legendär sind die exquisiten Nussgipfel und Russenzöpfe. Auch Pralinés, Kuchen, Torten und alles, was man für ein Frühstück braucht, sind im Sortiment. Eine Zeit lang war das «Znüniauto» unterwegs, um den Angestellten der umliegenden Firmen Verpflegung zu liefern. Dabei sei es jedoch schwierig gewesen, den Bedarf einzuschätzen, sagte Markus Staudenmann. Entweder kam das Auto halb voll wieder zurück, oder es hatte zu wenig dabei.

Die Pandemie und steigende Kosten

Die Bedarfseinschätzung ist ein Thema, mit dem die Bäckereien allgemein zu kämpfen haben. Brot von gestern zu verkaufen, sei keine Option, hat Daniela Staudenmann erfahren. Ein diesbezüglicher Versuch sei gescheitert.

Im Jahr 2019 erweiterte das Bäckerehepaar den Verkaufsladen mit einem Café. Dieses hatte einen sehr schlechten Start, da kurz darauf die Coronapandemie mit den Lockdowns anrollte. Pandemie, Personalmangel, steigende Preise für Energie, Material und Lebensmittel waren zusammen mit den Kosten für den Umbau für die Staudenmanns nicht mehr verkraftbar. Schweren Herzens fassten sie den Entschluss, die Bäckerei aufzugeben.

Das grosse Haus bleibt vorläufig im Familienbesitz. Über dem Verkaufsladen liegt eine geräumige 4 1/2-Zimmerwohnung, welche die Staudenmanns gerne vermieten würden. Mit der alten Backstube steht ein grosser, heller Raum zur Verfügung, der als Hobbyraum genutzt werden könnte.

Ein anderes Sortiment und erweiterte Öffnungszeiten

Die Suche nach einer Nachfolge war nicht einfach. Bedingung für die Staudenmanns war, dass hier eine Bäckerei bleibt. Deshalb sind sie äusserst froh, dass sie mit der Flury AG eine Lösung gefunden haben und dass die Angestellten bleiben können.

Ändern wird sich hingegen das Sortiment. Die Flury AG, im Besitz der Familie Morgenthaler, bäckt zentral in Koppigen und beliefert ihre Standorte täglich dreimal mit frischen Waren. Zusätzliche Öffnungszeiten sind der Sonntagmorgen und der Montag. Auch Tagesmenus werden im Café erhältlich sein, stellt Tim Morgenthaler in Aussicht.

Am Eröffnungsanlass am Wochenende vom 3. bis 5. Februar heissen die neuen Pächter ihre Kundschaft willkommen. Morgenthaler will nicht verraten, was an diesem Anlass angeboten wird. Man darf sich überraschen lassen.

Ein Wermutstropfen bleibt

Trotz der geglückten Übernahme ist ein Wermutstropfen dabei. Die Flury AG ist zwar auf Expansionskurs, bevorzugt aber stark frequentierte Standorte. Deshalb ist dies nur eine vorübergehende Lösung. Doch sie verschafft den Staudenmanns Zeit, sich nach einer definitiven Lösung umzusehen, und einen Käufer für die Bäckerei zu finden.

Bild anlässlich des 70-Jahre-Jubiläums: v.l. Andrea, Erich, Margrit, Daniela, Markus Staudenmann. Bild: Hanspeter Bärtschi

Daniela und Markus Staudenmann bedanken sich bei ihrer treuen Kundschaft. Sie sind überzeugt, dass diese weiterhin bestens betreut wird. Vorhandene Gutscheine könnten noch bis Ende Januar eingelöst werden, sagt Daniela Staudenmann.

