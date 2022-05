Hiag baut Gebäude auf dem Biberister Papieri-Areal zurück

Biberist Es gibt Platz für Neues auf dem Papieri-Areal: Jetzt ist mit dem Abbruch der ersten sieben Fabrikgebäude begonnen worden Seit Anfang April arbeitet ein Totalunternehmer auf dem Biberister Papieri-Areal. Sein Job: Sieben Gebäude im Zentrum rückzubauen und dabei den Betrieb der im Areal ansässigen Firmen nicht zu stören. Auch historische Gebäude sind betroffen, aber nicht alle. Rahel Meier Jetzt kommentieren 05.05.2022, 17.00 Uhr

Zwei alte Gebäude sind bereits komplett rückgebaut. Die Arbeiten dauern aber noch bis Ende Jahr. Carole Lauener

Im Herzen des Papieri-Areals sind schwere Baumaschinen aufgefahren. Von der Öffentlichkeit einigermassen unbemerkt werden bis Ende Jahr sieben Gebäude dem Erdboden gleichgemacht. Es handelt sich dabei um Gebäude, die nicht umgenutzt werden können und deren Bausubstanz laut Arealbesitzerin Hiag teilweise marode ist.

In einem ersten Schritt wurden die Gebäude entkernt, das heisst Infrastruktur und Gebäudeanlagen rückgebaut und die Gebäudeschadstoffe fachgerecht entsorgt. Im zweiten Schritt geht es dann auch um die Gebäudehüllen.

Stück um Stück arbeiten sich die Maschinen vor. Carole Lauener

Die Baubewilligung für den Abbruch dieser sieben Gebäude liegt bereits seit Mitte Februar vor. Benachbarte Gebäude, um deren historischen Wert längere Zeit diskutiert wurde, sind davon nicht betroffen. Sollte der Teilzonenplan für das Papieri-Areal, wie er vor knapp zehn Tagen im Gemeinderat Biberist verabschiedet wurde, aber von den kantonalen Behörden genehmigt werden, könnten in einem zweiten Schritt auch weitere Gebäude vom Rückbau betroffen sein.

Um den Staub zu binden, wird auch Wasser gespritzt. Carole Lauener

Der Teilzonenplan, wie er vom Gemeinderat verabschiedet wurde, werde in einem nächsten Schritt zur Vorprüfung beim Kanton eingereicht. Arealentwickler Michele Muccioli meint dazu auf Anfrage:

«Wie es dann weitergeht, ist nicht zuletzt von dessen Feedback abhängig und kann aktuell nicht vorhergesagt werden. In den letzten Monaten fand eine enge Abstimmung mit dem Kanton statt, daher sind wir zuversichtlich, dass die Stellungnahme positiv ausfallen wird.»

Gebäude Nr. 63, die ehemalige Reparaturwerkstatt, die 1911 erbaut wurde, ist als erhaltenswert eingestuft. Hanspeter Bärtschi

Muccioli macht zudem darauf aufmerksam, dass in der zurzeit geltenden Fassung des Teilzonenplanes zwei Gebäude als erhaltenswert eingestuft werden.

«Stand heute sollten diese beiden Gebäude stehen bleiben.»

Die Gebäude Nr. 63 und 53 sind durch eine Passerelle verbunden, auch das Gebäude Nr. 53 ist als erhaltenswert eingestuft. Hanspeter Bärtschi

Elf verschiedene Baumaschinen, mit einem Einsatzgewicht von nur gerade 3,5 bis zu 110 Tonnen, werden für den Rückbau eingesetzt. Bis zu 25 Personen sind vor Ort. Insgesamt wird ein Bauvolumen von rund 250’000 Kubikmeter rückgebaut und laut Vertretern der Hiag werden 90 Prozent davon wiederverwertet. Recycelt werde vor allem Altmetall und Beton, der als Recyclingbeton wieder eingesetzt werden kann.

Nicht nur schwere, auch kleinere Maschinen werden eingesetzt. Carole Lauener

Der Abbruch musste sorgfältig geplant werden, denn auf dem Areal sind heute rund 50 Mietparteien angesiedelt, die trotz der Arbeiten weiter normal arbeiten oder produzieren wollen. Der Rückbau erfolgt deshalb komplett von Norden her. Die Fabrikstrasse, die quer durch das ganze Areal führt, bleibt jederzeit offen.

Die Fabrikstrasse bleibt für den Transitverkehr offen. Hanspeter Bärtschi

Komplex sei auch die fachgerechte Entsorgung des vorhandenen Spritzasbestes. Die Platten befinden sich teilweise auf einer Höhe von 14 Metern. Zusätzlich liegt das Papieri-Areal an der Emme und wird vom Emme-Kanal gequert. Was erhöhte Aufmerksamkeit in Sachen Gewässerschutz fordert.

Die Asbestplatten werden teilweise in 14 Meter Höhe vom Dach geholt. Schön zu sehen zudem auch der Kanal (links), der durchs Areal führt. Carole Lauener

Durch den Rückbau werden rund 15’000 Quadratmeter Bauland für neue Produktions- und Gewerbebetriebe bereitgestellt. Läuft alles nach Plan, können diese ab Anfang 2024 bezugsbereit sein.

Ein Teil der Gebäude auf der linken Bildseite werden ebenfalls noch abgebrochen. Carole Lauener

Die Hiag ist schon seit Längerem in Kontakt mit potenziellen Mietern, die sich in den neuen Hallen einmieten möchten. Bereits kommuniziert wurde vor wenigen Wochen, dass Librec nach Biberist kommt. Die Batterie-Recycling-Firma wird sich allerdings im Osten des Areals ansiedeln. Weitere konkrete Firmennamen kann die Hiag zurzeit nicht nennen, so Muccioli.

Grüne Biberist kritisieren «Kniefall des Gemeinderates vor der Hiag»

In einer Medienmitteilung reagieren die Grünen auf den Entscheid des Gemeinderates zum Teilzonen- und Erschliessungsplan des «Papieri-Areals». Sie schreiben von einem «Kniefall des Gemeinderates vor der Hiag» und kritisieren, dass mit diesem Entscheid Hiag, die Besitzerin des Papieri-Areals, ihre Interessen durchgesetzt habe. Dabei habe der Gemeinderat «das Jammern auf Vorrat des Investors erhört und zwei vorberatende Fachkommission desavouiert».

Die Grünen bemängeln, dass mit diesem Entscheid keines der historischen Gebäude auf dem Areal unter Schutz gestellt wird, dass es bei der Nutzung der Dächer bei einer vagen Absichtserklärung bleibe, diese mit Fotovoltaikanlagen zu bestücken, und dass der geforderte zusätzliche Meter Ruderalstreifen entlang des Schwarzweges vom Gemeinderat ganz im Sinne des Investors abgelehnt wurde.

Dass der Investor eine Ruderalfläche als tote Fläche bezeichne, sei bedenklich bezüglich dessen des ökologischen Verständnisses, so die Grünen.

Das Gebaren der Hiag erinnere an die Investoren der 70er-Jahre, die ohne Rücksicht auf Identität, Geschichte und Natur gewachsene Strukturen niederrissen, um an deren Stelle Renditeobjekte zu schaffen. Die Grünen Biberist hoffen nun auf den Kanton, der korrigierend eingreifen kann, sei dies bezüglich der Unterschutzstellung der historischen Gebäude wie auch der Ausdehnung des Grüngürtels entlang des Schwarzwegs. (uby)

