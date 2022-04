Biberist Einmal um die ganze Welt: Amateurfunken mit Australien Am Ostermontag ist Weltamateurfunktag. Alex Küffer und Remo Meier sind dann möglicherweise mit ihren Funkgeräten in der Natur anzutreffen. Lucilia Mendes von Däniken Jetzt kommentieren 18.04.2022, 05.00 Uhr

Tag des Amateurfunkers: Remo Meier (links) und Alex Küffer vom Amateurfunkerclub Solothurn haben ihre Funkanlage aufgestellt. Corinne Glanzmann

Mitten auf einem Feld am Rand des Biberister Waldes haben sie ihre Gerätschaften aufgebaut, die Amateurfunker Alex Küffer mit Rufzeichen HB9FND und Remo Meier (HB3XTN).

Es ist nicht viel: Ein Kurzwellenfunkgerät, ein Notebook - mit dem Küffer während des Interviews eine E-Mail über Funk absetzt, die Sekunden später schon zugestellt wird - sowie eine alte und eine moderne Morsetaste stehen auf einem Campingtisch.

Mit etwas Abstand haben sie zudem die rund zehn Meter hohe Antenne aufgestellt. Mehr braucht es nicht um mit der grossen weiten Welt in Verbindung treten zu können. Wie weit die Reichweite ist, weiss man zu Beginn einer Session nie genau: Die Lage, das Wetter und die Qualität der Anlage sind matchentscheidend. Aber es bleibt spannend: Mit wem hat man heute Kontakt?

Teil der Antenne. Corinne Glanzmann

Alex Küffer ist Präsident des 2021 gegründeten Funk und Technik Vereins Solothurn «HB9FTS», Remo Meier ist der Vizepräsident. Während Küffer schon seit 30 Jahren funkt, hat Meier erst seit drei Jahren die vom Bakom (Bundesamt für Kommunikation) geforderte Prüfung abgelegt: «Als Jugendlicher habe ich mich zwar schon per CB-Funk unterhalten. Das war eine mögliche Art, zu flirten», gibt der Langendörfer lachend zu.

Ja, unter den CB-Funkern habe es damals viele Frauen gegeben. Bei den Amateurfunkern hingegen sei der Frauenanteil eher im einstelligen Prozentbereich zu suchen.

Gespräche laufen nach einem bestimmten Kodex ab

Meier weiss viel über Technik und Methoden, gibt aber zu: «Ich habe nicht ein Bruchteil des Wissens, welches mein Kollege hat.» Schon Küffers Vater war ein passionierter Funker – und ist es immer noch. Und so ist es denn auch Küffer, der auf der Wiese mehrheitlich ins Funkgerät spricht und Kontakt zu anderen Funkern sucht. Lange Zeit erfolglos. Doch plötzlich winkt er aufgeregt und lässt uns mithören: Wir verfolgen ein Gespräch, welches in Englischer Sprache geführt wird.

Die standardisierten Funker-Codes sind eh immer Englisch, aber in diesem Falle wird auch der Rest der Konversation in dieser Sprache geführt. Beim Überprüfen des persönlichen Rufzeichens der Teilnehmer wird klar: «Da ist ein Australier am anderen Ende!»

Küffer und Meier können es kaum fassen: «Das ist selten um diese Tageszeit. Der Australier muss eine unglaubliche Antennenanlage haben.» Man hört ihn glasklar, seine Gesprächspartner hingegen nur bruchstückhaft. Die Solothurner sind fasziniert. Küffer versucht auch ins Gespräch zu kommen, winkt aber nach einer Weile ab:

«Wenn jemand von so weit her zu hören ist, stürzen sich alle drauf.»

Gespräche laufen nach einem gewissen Kodex ab: persönliche Details werden selten ausgetauscht. Man sagt, woher man kommt, was für Gerätschaften man bedient, wie das Wetter vor Ort ist und gibt sein weltweit einzigartiges Rufzeichen durch. Wird die Verbindung beendet, wird dieses Rufzeichen, Frequenz und die Zeit in einem Online-Logbuch eingetragen: «Für viele Einträge im Log, gibt es schon mal eine besondere Auszeichnung.»

Grundsätzlich halte man sich daran, nur Smalltalk zu führen. Nur während der Pandemie wurde die Erlaubnis erteilt persönlichere Details auszutauschen: «Da wurden Einkaufslisten oder Nachbarschaftshilfe-Anfragen gestellt und weitergeleitet.»

5000 Funkamateure in der Schweiz

In der Region Solothurn findet man aktuell zwei Amateurfunker-Vereine. Einen, den es bereits seit über 70 Jahren gibt und der die traditionellen Werte des Amateurfunks vertritt. Während der neue Verein sich vermehrt für moderne Methoden öffnet. So sei man daran, mit dem Kanton ein Konzept zu erarbeiten, wie das Wissen in einem Krisenfall sinnvoll eingesetzt werden könnte.

Zudem tüfteln die Vereinsmitglieder an einem eigenen Telefonnetz, wie es in den USA bereits funktioniert und welches im Notfall die von Internet und Strom abhängige Kommunikation ersetzen könnte. Am letzten Wochenende wurde dieses Netz unter Sturm und Regen, vom Jura bis ins Bernbiet mit weiteren Standorten erfolgreich getestet. In der Schweiz gibt es rund 5000 Amateurfunker, weltweit 1 Million.

Welt- oder Aktionstage Fast täglich wird ein Gegenstand, ein Ereignis, eine Krankheit oder eine Institution mit einem Welt- oder Aktionstag gefeiert oder gewürdigt. Einerseits sind da die offiziellen Welttage, welche zum Beispiel von der UNESCO festgelegt werden – andererseits gibt es aber auch Aktionstage. Diese sind manchmal nicht ganz ernst zu nehmen und der Ursprung auch nicht immer ganz klar. Wir versuchen diesen speziellen Tagen auf den Grund zu gehen und picken uns jeden Monat einen heraus.

Morsen. Corinne Glanzmann

Während Meier erklärt, dass er einen Funk-Ferienpass in Langendorf plant, ist Küffer am Morsen. Er tut dies mit einer faszinierenden Schnelligkeit, gibt Morsezeichen ab und schreibt mit, was das Gegenüber morst. Küffer erklärt:

«Ich habe das im Militär gelernt und immer wieder angewendet.»

Auch beruflich ist der im Wasseramt wohnhafte Küffer mit der Funkerei verbunden: Er ist Polizist. Metzgermeister Meier hingegen betreibt dies nur als Hobby. Zum Abschluss des Funkeinsatzes auf der Wiese kommt nochmals Aufregung auf. Küffer erzählt: «Am anderen Ende ist ein Italiener, der morst mit einem Spionage-Funkgerät aus dem zweiten Weltkrieg mit nur 2 Watt Sendeleistung, das er selber umgebaut hat.»

Ja, Küffer und Meier geben es zu: Amateurfunker seien schon etwas freakig: «Aber immerhin sitzen wir nicht irgendwo in einem versteckten Kämmerchen.» Ihr Club hat nämlich beschlossen, kein Vereinslokal zu betreiben und in freier Natur oder in Waldhäusern zu funken:

«Wenn man uns antrifft, darf man uns gerne ansprechen und zuhören kommen.»

Der «World Amateur Radio Day» wurde durch die «International Amateur Radio Union (IARU)» festgelegt. Ziel ist es, die Interessen der Funkamateure besser vertreten zu können und mit dem Ehrentag zugleich auf den Gründungstag des Verbandes – den 18. April 1925 in Paris – zu verweisen. Weiter wird am 18. April der Internationalen Tag der Jongleure gefeiert, man ehrt Tierkekse (englisch: National Animal Crackers Day), oder in den USA begeht man den Tag des Wäscheaufhängens.

Die Funkanlage. Corinne Glanzmann

