Ziegler Teppich und Botox im Schlösschen in Biberist

Biberist Eine Ausstellung mit Kulturprogramm: Olivier Ziegler stellt «alte Möbelstücke in gutem Zustand» aus Die diesjährige Ausstellung der beiden Geschäfte Ziegler Teppich und Boden sowie Botox findet vom 6. bis 16. Oktober im Biberister Schlösschen Vorder-Bleichenberg statt. Sie widmet sich ganz dem Thema «Bewusster wohnen». Anja Neuenschwander Jetzt kommentieren 05.10.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Olivier Ziegler stellt in den Ausstellungsräumlichkeiten im Schlösschen Vorder-Bleichenberg aus. Carole Lauener

Nähen, aufspritzen, straffen: Bei diesen Worten denken die meisten Leute wohl an einen Schönheitssalon. Und das ist Botox in der Solothurner Altstadt auch in gewisser Weise – nur nicht für Menschen, sondern für Möbel.

Die Polsterei ist vor sechs Jahren zu Oliver F. Zieglers Geschäft mit Orientteppichen hinzugekommen. Im Atelier werden Kissen gestopft, Vorhänge genäht, aber auch alte Möbel aufgewertet. Viele Möbel stammen aus Brockenhäusern: «Dort findet man alte Stücke in gutem Zustand und ausgefallene Modelle», erklärt Ziegler. Besonders willkommene Trouvaillen seien Möbel im 1950er-Stil, Le Corbusier-Möbel oder klassisch französische Designs.

Viel Arbeit für bewusstes Wohnen

Altes wieder «zwägmache» und wiederverwenden, Qualität statt Quantität – der Begriff Nachhaltigkeit beschäftigt die Gesellschaft seit Jahrzehnten. Ziegler greift das Thema in der diesjährigen Ausstellung im Schlösschen Vorder-Bleichenberg in Biberist auf: «Bewusster Wohnen» heisst das Konzept.

Bis zu 30 Stunden Arbeit widmen die beiden Polstereimitarbeiterinnen Grossmutters ausgedientem Polstersessel. In der vollen «Beauty»-Behandlung werden die Möbel auseinandergenommen, frisch gefedert, wieder zusammengebaut und schliesslich gepolstert. Ziegler erklärt:

«Jeder Stuhl ist ein Einzelstück.»

Wie genau der Prozess vonstattengeht, kann man in der kommenden Ausstellung mitverfolgen – eine der beiden Mitarbeiterinnen von Botox wird nämlich ihren Arbeitsplatz währenddessen ins Schlösschen Vorder-Bleichenberg verlegen.

Coole Farbkombinationen für alte Möbel

Auch bei den Polstern kommt die Nachhaltigkeit ins Spiel: Die Möbelstücke werden beispielsweise mit Bischoff-Stoffe aus der Schweiz oder recycelten Wollstoffen bespannt. Die meisten Stoffe kommen aus Italien, Frankreich, Spanien oder Dänemark – grösstenteils Europa. «Es ist uns wichtig, dass wir wissen, wo unsere Produkte herkommen. Wir haben keine Massenware», erklärt Ziegler. Die Produktionsorte würden regelmässig von seinem Team und ihm besucht.

Olivier Ziegler sitzt auf einem «zwäggemachten» Sofa. Carole Lauener

Auf Reisen lasse er sich zudem für neue Designs inspirieren. Über die neusten Trends erfährt Ziegler auf Möbel- und Designmessen: «Die Leute haben wieder Mut zu Farben.» Auch in der Ausstellung werden ungewöhnliche Farbkombinationen zu sehen sein. Ziegler denkt dabei besonders an drei Philipp-Stühle in «total verrückten Farben», die zusammen aber ganz «cool» aussehen.

Ausstellung mit Kuturprogramm

«Zum schönen Wohnen gehört auch Musik hören oder einen Film schauen», sagt Ziegler. Daher füllen jedes Jahr Künstler den kleinen Theatersaal im Schlössli Vorder-Bleichenberg. Heuer eröffnet Pianist Erwin Meszaros die Ausstellung. Boogie-Woogie-Pianist Chris Conz bringt nach ihm Schwung ins Designer-Wohnzimmer. Das Theater Mausefalle ist bereits Stammgast bei Zieglers Ausstellungen und unterhält mit Sketchen des Cabarets Rotstift.

Die Ausstellung «Bewusster Wohnen» findet vom 6. bis 16. Oktober im Schlösschen Vorder-Bleichenberg in Biberist statt.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen