Nach Brand der Turnhalle: Hat Biberist ein Vandalismusproblem?

«Es geht auch um Schutz»

«Es waren einige unbeteiligte Jugendliche auf dem Schulhausareal, als der Brand ausbrach», so Jugendarbeiterin Rebekka Schafroth. «Sie sind zum Teil sehr erschrocken, als sie erkannt haben, was passiert ist.»

Die Schuldigen konnten dank der vielen Zeugen relativ schnell ermittelt werden. Im Nachgang besuchten Gemeindepräsident Stefan Hug-Portmann und die beiden Kantonspolizisten, die in Biberist stationiert sind, alle 7. und 8. Klassen. «Uns ging es darum, allen klar zu machen, dass wir die Situation so nicht mehr tolerieren und dass wir Massnahmen ergreifen müssen, wenn keine Verbesserung eintritt», so Hug-Portmann.

Es habe vermehrt schwierige Situationen gegeben. So seien die Jugendlichen auch aufs Turnhallendach geklettert. «Uns geht es nicht in erster Linie darum, etwas zu verbieten. Aber wir müssen die Jugendlichen auch schützen.» (rm)