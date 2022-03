Raumnot Schule Biberist, Gemeinderat

Akute Raumnot Diskussion im Gemeinderat Biberist um Container, die als Schulraum genützt werden sollen Die Raumnot in der Gemeindeschule Biberist ist gross. Damit das Problem gesamtheitlich angegangen werden kann, braucht es vorübergehend Provisorien. Rahel Meier 23.03.2022, 16.18 Uhr

Im Schulhaus Mühlmatt gibts es keinen einzigen freien Raum mehr. Rahel Meier

Die Gemeindeschule Biberist ist mit dem Beginn des neuen Schuljahres dringend auf mehr Schulräume angewiesen. Gesamtschulleiter Thomas Weyermann machte die Situation an der letzten Gemeinderatssitzung deutlich:

«Im Schulhaus Mühlematt sind wir bis unters Dach gefüllt. Ohne zusätzlichen Raum müssen wir die Kinder auf der Strasse oder in der Pausenhalle unterrichten.»

Gesamtschulleiter Thomas Weyermann Hanspeter Bärtschi

Da die Planung für die Erweiterung des Schulraumes gesamthaft angegangen werden und deshalb sowohl das Bleichematt-, als auch das Mühlemattareal und der Bedarf von kids&teens miteinbezogen werden soll, will man einige Klassen vorübergehend in Container verlegen.

Mit dem Budget 2022 wurde ein Kredit für die Schulraumprovisorien genehmigt. Die Bauverwaltung wurde damit beauftragt, eine Übergangslösung mit provisorischen Schulcontainern zu evaluieren und eine Submission durchzuführen. Im letzten Gemeinderat lag der Vergabeantrag für 289’565 Franken vor.

Wieso ein Container und kein Holzbau?

Marco Baumberger (SVP) bemängelte das Produkt, das ausgesucht wurde. Es sei kein Schweizer Produkt und die Qualität stimme auch nicht.

«Ich finde es schade, dass man Schüler und Lehrer in eine Metallkiste sperren will. Eine Gebäude aus Holz wäre viel angenehmer.»

Es sei unfair, jetzt zu bemängeln, der Auftrag sei nicht erfüllt worden, meinte Manuela Misteli (FDP):

«Wir haben immer von einer Containerlösung gesprochen und der Bauverwaltung den Auftrag gegeben Container zu evaluieren.»

Allerdings hatte auch die Grüne Fraktion diverse Fragen.

«Wir sehen hier nur den Preis. Wir wissen nicht was die Container für Energiewerte haben und auch sonst fehlen uns viele Informationen.»

Gemeindepräsident Stefan Hug-Portmann (SP) beendete die Diskussion dann relativ schnell. «Wir diskutieren hier technische und bauliche Spezifikationen. Ich bin überzeugt, dass diese von der Bauverwaltung geklärt wurden und dass man sich auch mit der Schulleitung abgesprochen hat.» Sabrina Weisskopf (FDP) fügte an: «Der Preis für die Lösung war eines der Kriterien, das wir vorgegeben haben und dieses wird mit der Vorlage erfüllt.»

Gemeindepräsident Stefan Hug-Portmann. Tom Ulrich

SVP will ein neues Französisch-Lehrmittel

Im Traktandum Verschiedenes nahm der Gemeinderat einen Antrag von Markus Dick (SVP) entgegen. Er wird in einer späteren Sitzung traktandiert. Die SVP-Fraktion verlangt, dass die offensichtlich demotivierenden und untauglichen Französisch-Lehrmittel «mille feullies» und «clin d’oeil» aus dem Schulalltag in Biberist verschwinden.

Diese seien immer wieder negativ in den Schlagzeilen und in der Zwischenzeit habe auch der Regierungsrat das Obligatorium für dieses Lehrmittel aufgehoben. Erfreulicherweise sei in den 3. Kassen in Biberist bereits ein anderes Lehrmittel eingeführt worden.