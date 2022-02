Biberist: Fuss- und Velowegbrücke wird ersetzt

Biberist Die verrostete Fuss- und Velowegbrücke in Biberist wird ersetzt - wenn das Volk noch zustimmt Die bestehende Brücke ist marode. Der Gemeinderat entschied sich nun für eine neue, breitere Brücke, damit Fussgänger und Velofahrerinnen auch künftig rasch zum BLS-Bahnhof oder zur Biberena gelangen. Marlene Sedlacek 02.02.2022, 11.16 Uhr

Das war die Fussgänger- und Velobrücke über die Emme entlang der BLS-Brücke. Rahel Meier

Fussgängerinnen und Velofahrer müssen sich noch eine Weile gedulden, bis sie die Emme in Biberist wieder auf einem eigenen Weg überqueren können. Bei den Sanierungsarbeiten an der Eisenbahnbrücke stellte die Eisenbahngesellschaft BLS fest, dass die seitlich angehängte Konstruktion, die als Fuss und Radweg diente, in viel schlechterem Zustand war, als angenommen. Es reiche nicht, die Bretter zu ersetzen und das Geländer zu erhöhen, führte Daniel Trachsel von der BLS aus. Die Unterkonstruktion war dermassen korrodiert, dass sie demontiert und entsorgt werden musste.