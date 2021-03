Biberist Alterssiedlung Läbespark wird erneuert – Wohnungen sollen Ende 2024 fertig sein Die Genossenschaft Alterssiedlung Biberist verbessert mit der geplanten Sanierung die Lebensqualität der rund 100 Bewohnerinnen und Bewohner: Das Gebäude Nr. 12 wird altersbedingt durch einen Neubau ersetzt und das gesamte Areal aufgewertet. Der Baustart ist Anfang 2023 geplant, der Bezug der neuen Wohnungen auf Ende 2024. 15.03.2021, 12.14 Uhr

In der Genossenschaft Alterssiedlung wohnen rund 100 Bewohnerinnen und Bewohner in den vier Hauptgebäuden. Die Gebäude der Alterssiedlung stammen aus den Jahren 1969 bis 1995 und sind zum Teil in die Jahre gekommen. Das Gebäude an der Blümlisalpstrasse Nr. 12 ist das älteste Gebäude der Alterssiedlung und wird ersetzt.