Marienkirche in Biberist feiert das 175-Jahr-Jubiläum

Biberist Die Marienkirche wird 175 Jahre alt – in Biberist gab es aber schon im 8. Jahrhundert eine Kirche Die Marienkirche Biberist feiert am 15. August ihr 175-Jahr-Jubiläum. Wie es der Name sagt, ist die Kirche geweiht zu Ehren der Himmelfahrt Marias. Rahel Meier 28.07.2021, 05.00 Uhr

Die Marienkirche Biberist feiert am 15. August ihr 175-Jahr-Jubiläum. Wie es der Name sagt, ist die Kirche geweiht zu Ehren der Himmelfahrt Marias. Der 15. August wiederum ist der dazugehörige Festtag, der dieses Jahr zufällig auf einen Sonntag fällt.

Geplant ist ein feierlicher Gottesdienst mit Weihbischof Denis Theurillat. Zum ersten Mal seit langer Zeit wird auch der Kirchenchor – der in Biberist Gemischter Chor heisst – wieder bei einem Gottesdienst auftreten. Anschliessend soll zudem bei einem Apéro auch das Gesellschaftliche gepflegt werden.

«Wir freuen uns auf diesen Anlass, weil das Pfarreileben in den letzten Monaten eingeschränkt war und nun langsam wieder erwacht»,

erklärt Arno Stadelmann (Leiter ad interim des Pastoralraumes Wasseramt West-Bucheggberg).

Vorgängerkirche stand an anderer Stelle

Zwar ist die heutige Kirche erst 175 Jahre alt. Zum ersten Mal ist aber schon um 762 ein Kirchenbau in Biberist erwähnt. Und bereits 1470 dürfte eine Kirche an derselben Stelle gestanden haben, an der die heutige Marienkirche erbaut wurde.

«Wenn man die Vorgängerkirchen mit einbezieht, steht in Biberist die älteste Kirche im Wasseramt», erklärt Viktor Marty. Er ist seit 1998 Pfarrarchivar der römisch-katholischen Kirchgemeinde Biberist-Lohn-Ammannsegg-Bucheggberg. Zum Jubiläum der Kirche hat er deren Geschichte aufgezeichnet und zitiert dabei auch aus alten Briefen und Protokollen.

So kann man nachlesen, wie lange es dauerte, bis die Baubewilligung für die neue Kirche erteilt wurde. Der Neubau war nötig, weil die alte Kirche zu klein geworden war. Fünf Mal musste die Kirchgemeinde Biberist ein Gesuch stellen. Ein wichtiger Punkt für die Bewilligung des Gesuches war die Finanzierung des Neubaus, um die heftig gestritten wurde.

Ungehalten über «Departement der Vergessenheit»

Nachdem auch auf die letzte Eingabe der Biberister längere Zeit keine Antwort der Regierung kam, war Ammann Niklaus Kaiser einigermassen ungehalten und schrieb nochmals an das Departement des Gemeinwesens. «Die Sache ist wahrscheinlich an das Departement der Vergessenheit gewiesen worden. Was ich seit sieben Jahren über die neue Kirchenbaute geschrieben habe würde ein grosses Protokoll ausmachen, und doch sind wir immer an der Stelle geblieben, so dass wir nicht urteilen könnten, ob das Departementalsystem oder das Kommissionalsystem der Sache mehr förderlich sei, wir haben mit jedem 3 1/2 Jahre unterhandelt, und es ist uns bei beiden System ganz gleich ergangen», steht im Schreiben, das in der Schrift von Viktor Marty zitiert wird.

Immerhin nützte der Brief und am 22. Oktober 1844 erteilte der Regierungsrat die Bewilligung zum Kirchenbau. Am 6. April 1845, nach dem nachmittäglichen Gottesdienst, fing man an die alte Kirche, mit Ausnahme des Turmes, der unverändert stehen blieb, abzubrechen. Die Gottesdienste wurden während der Bauzeit im Estrich in einer am Dorfbach gelegenen Mühle abgehalten.

Am Sonntag, 22. November 1846, wurde morgens um 8 Uhr die neue Kirche – die jetzt 500 Menschen fassen konnte – feierlich durch Hochw. Bischof Joseph Anton Salzmann eingeweiht.

Mehrmals komplett umgestaltet

Die Marienkirche ist eine eher schlicht gehaltene Kirche. Sie entspricht dem damaligen Zeitgeist, wurde aber mehrmals umgestaltet. 1870 erstellte Orgelbauer Kyburz von Solothurn eine Orgel mit 14 Registern und 2 Manualen. Im Mai 1914 leitete Pfarrer Schmidlin die Erhöhung des Kirchturmes um sechs Meter und die Erstellung zweier neuer Glocken ein. Im März 1932 fand die Einweihung der neuen Orgel mit 32 Registern und 2 Manualen statt.

1949 und 1950 wurde die Kirche komplett saniert und umgestaltet. Damals wurden die Seitenaltäre entfernt, die Choröffnung erweitert und der Chorbogen flacher gehalten. Die Kanzel kam auf die linke Seite, der Marienaltar auf die rechte. Das Hochaltarbild wurde 1950 von Augustin Meinrad Bächtiger aus Gossau geschaffen.

1991 bis 1993 erfolgte eine weitere Renovation. Weil der Hochaltar von 1933 nicht mehr zeitgemäss war, kam der Tabernakel auf die linke Seite anstelle der Kanzel. Ein dreiteiliges Relief von Jean Hutter sen. wurde zum Unterteil des Tabernakels. Das Relief «Rosenkranz-Geheimnis» (auch von Jean Hutter sen.) wurde auf der Südseite platziert.

Kreuzweg von Franz Eggenschwiler

Franz Eggenschwiler, der in Biberist aufgewachsen ist, gestaltete einen neuen Kreuzweg mit 15 Tafeln. Auch die Statuen von Petrus, Paulus, Barbara und Katharina – die zwischen 1845 und 1847 von Urs Josef Sesseli aus Oensingen gefertigt wurden – erhielten neue Plätze. Als letztes wurde die Kirche 2020 sorgfältig gereinigt und 2021 der Spieltisch der Orgel ersetzt.