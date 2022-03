50 Jahre Kunst im Schlösschen Vorder-Bleichenberg

Biberist Die Freunde des Schlösschens Vorder-Bleichenberg feiern Jubiläum: Im Interview blickt die Präsidentin zurück und nach vorne Der Verein der Freunde des Schlösschens Vorder-Bleichenberg begeht sein 50-Jahr-Jubiläum mit der opulenten Ausstellung «La vie en fleurs». Barbara Flury, seit 2004 Vereinspräsidentin, im Gespräch. Angelica Schorre Jetzt kommentieren 03.03.2022, 18.00 Uhr

Vereinspräsidentin Barbara Flury (links) und Floristin Heidi Bisang in den Ausstellungsräumlichkeiten. Hanspeter Bärtschi

Barbara Flury, «La vie en fleurs» - ein schöner Titel für das 50-Jahr-Jubiläum des Vereins der Freunde des Schlösschens Vorder-Bleichenberg. Wie ist man auf die Idee gekommen, Bilder der Moos-Flury-Stiftung mit künstlerischen Blumenarrangements zu kombinieren?

Der Verein der Freunde des Schlösschens hat die schöne Aufgabe, die Bilder der Moos-Flury-Stiftung von Zeit zu Zeit der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Die schwierige Zeit der Pandemie weckte in uns das Bedürfnis, eine besonders lebensbejahende Ausstellung zu organisieren.

Blumen sprechen viele Sinne an, wecken Glücksgefühle. Blumen sind ein Symbol des Erwachens, Aufblühens, aber auch des Vergehens. Das Konzept der Ausstellung ist in intensiver Zusammenarbeit mit der Floristin Heidi Bisang entstanden.

Die rege Tätigkeit des Vereins mit normalerweise sechs Ausstellungen pro Jahr ist eine Erfolgsgeschichte, die sich zu feiern lohnt. Auch in Bezug auf die Verwurzelung in der Bevölkerung.

Ja, wir freuen uns, dass der Verein seit über fünf Jahrzehnten Kunstschaffenden eine Ausstellungslokalität mit stilvollem Ambiente bieten kann. Unser Jubiläum lässt in uns eine grosse Dankbarkeit aufkommen. Wir danken den zahlreichen Künstlerinnen und Künstlern, die immer wieder bei uns ausgestellt oder musiziert haben. Dank empfinden wir aber auch gegenüber unseren Vereinsmitgliedern und allen Besucherinnen und Besuchern, die regelmässig und mit Interesse unsere Ausstellungen und Anlässe aufsuchen.

Der Verein möchte mit Kunstvermittlung, Workshops und mit verschiedenen musikalischen Anlässen auch die jüngere Generation ansprechen. Wie ist die Resonanz?

Besonders die Workshops finden bei Kindern und Jugendlichen guten Anklang. Die Schulen Biberist und Zuchwil sind Partnerschulen des Schlösschens. Mehrere Lehrpersonen besuchen unsere Workshops mit ihren Klassen regelmässig und sind begeistert von diesen Vermittlungsanlässen. Wir haben das Glück. sehr engagierte Kunstvermittlerinnen zu haben. Zudem ist das barocke Schlösschen für Kinder und Jugendliche ein ausserschulischer Lernort mit grosser Faszination.

In diesem Zusammenhang: Sind Programmänderungen, neue Anlässe geplant?

Wir versuchen immer, auch sehr junge Kunstschaffende für eine Ausstellung zu gewinnen. Im Mai dürfen wir ein verheissungsvolles Künstlertrio präsentieren. Ich wünsche mir, dass ihre Ausstellung grosse Resonanz findet - bei Alt und Jung! Für diese Ausstellung rücken wir auch ab von der Sonntagsmatinée, die bei älteren Menschen sehr beliebt ist, aber kaum Junge aus den Federn holt.

Und unsere neue Kunstvermittlerin möchte neue Formate in die Kunstvermittlung bringen, zum Beispiel eine Kunstferienwoche für Kinder. Sehr spannend - weil niederschwellig - findet ich das Modell TiM TAM «TiM – Tandem im Museum». Zwei Menschen machen sich auf, lernen sich und das Museum kennen. Sie wählen ihr liebstes Objekt, erfinden eine Geschichte dazu und stellen sie online.

Sie sind seit bald 20 Jahren Präsidentin des Vereins. Was war für Sie die grösste Herausforderung?

Das Arbeitsvolumen für die Organisation unseres Betriebs ist über die Jahre stark angestiegen. Für einen siebenköpfigen Vorstand, der praktisch ehrenamtlich arbeitet, bedeutet das einen hohen persönlichen Einsatz - der sich aber lohnt!

Der Kunstbetrieb ist im Wandel, das Bedürfnis nach Kunst aber bleibt. Ich wünsche mir, dass Kunst in der Gesellschaft ihren festen Platz hat und ihre wichtige gesellschaftliche Aufgabe erfüllen kann: erfreuen, hinterfragen, anregen, Menschen zusammenbringen. Das Schlösschen ist dafür ein idealer Ort.

Schlösschen Vorder Bleichenberg - 50 Jahr Jubiläum - Florale Interpretationen zu unterschiedlichen Werken: Heidi Bisang (links) und Barbara Flury. José R. Martinez

Die Bilder und die floralen Arrangements der Jubiläumsausstellung führen durch die vier Jahreszeiten. In welcher Jahreszeit sind Sie zu Hause?

Das Konzept der Ausstellung ist in intensiver Zusammenarbeit mit der Floristin Heidi Bisang entstanden. Jede Jahreszeit hat ihre typischen Pflanzen, Früchte, Wachstumsphasen, ihre ganz besondere Stimmung. Die Jahreszeiten können aber auch als Symbol für die Lebensphasen des Menschen gesehen werden. Jede Jahreszeit, jeder Lebensabschnitt hat seine Schönheiten.

Die Bilder der Ausstellung zeigen Landschaften in verschieden Jahreszeiten, Menschen in verschiedenen Lebenssituationen. Die floralen Kunstwerke inszenieren das Sein, Werden, Vergehen in der Natur, laden aber auch ein, in jeder Lebenssituation das Schöne zu erkennen und zu pflücken. Ich liebe alle Jahreszeiten und bin froh in einem Breitengrad zu leben, wo wir diese erleben dürfen.

