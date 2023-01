Biberist: Schaltuhren Firma Ghielmetti

Biberist Die alten Schaltuhren der Biberister Firma Ghielmetti suchen ein neues Zuhause – dieser Tüftler nimmt sich ihrer an Der 71-jährige Ruedi Burgermeister aus Biberist hat eine Sammlung alter Schaltuhren. Doch ihre Zukunft ist nicht gesichert. Urs Byland Jetzt kommentieren 22.01.2023, 12.00 Uhr

Ruedi Burgermeister sammelt alte Schaltuhren der Firma Ghielmetti aus Biberist. zvg

In seinem Keller im Einfamilienhaus am Ulmenweg in Biberist hat sich Ruedi Burgermeister eine Werkstatt eingerichtet. Hier pflegt er seine Hobbys oder tüftelt an eigenen Projekten, beispielsweise dem Bau eines Fangkorbes für seine Heckenschere oder einer Federkonstruktion, die das geöffnete WC-Fenster in seiner Abwesenheit langsam wieder schliesst.

Der 71-jährige Burgermeister ist ein Tüftler mit vielen Ideen. Die Faszination für Zeitschaltuhren kommt deshalb nicht von ungefähr. An den Wänden hängen unzählige davon, die er in den letzten Jahrzehnten gesammelt hat. Die meisten sind mit dem Namen Ghielmetti versehen. Burgermeister hat aber nicht nur Ghielmetti-Schaltuhren in seiner Sammlung. Er besitzt beispielsweise auch eine Schaltuhr der deutschen Firma Siemens-Schuckert aus dem Jahr 1892.

Faszination für Schaltuhren in den Genen

Der Firmenname Ghielmetti ist in Biberist trotz aller Unkenrufe nach wie vor präsent. Nicht nur nach dem Konkurs der 1912 gegründeten Firma Ghielmetti AG und der darauffolgenden Übernahme durch die Angestellten und Weiterführung als Ghielmetti Solutions AG, sondern eben auch in der Werkstatt von Ruedi Burgermeister.

Der 71-jährige Burgermeister, «Stromer» durch und durch, hat in seiner Karriere, die 1968 mit einer Lehre als Elektriker in seinem Heimatdorf Büren begann, unzählige Erfahrungen in verschiedenen Firmen gemacht. «Im Zusammenhang mit meiner Tätigkeit als Stromer haben mich die Schaltuhren einfach fasziniert.» Dass sein Vater und viele Verwandte, wie er sagt, in der Uhrmacherei tätig waren, dürfte dieses Interesse für Schaltuhren verstärkt haben.

Schaltuhren halfen bei der Elektrifizierung der Schweiz

Diese Uhrwerke haben mit Beginn der Elektrifizierung in der Schweiz zum Ende des vorletzten Jahrhunderts eine wichtige Rolle bekommen, erzählt Burgermeister. Zuerst wurde die Beleuchtung in einem Hotel in St.Moritz, später Platz- und Strassenbeleuchtungen in verschiedenen Städten, mit Kohlebogenlampen, in Europa realisiert. Das Schalten der Lampen wurde von Hand vorgenommen. Findige Konstrukteure realisierten dann die ersten Schaltuhren, die zu bestimmten Zeiten die Lampen an- oder ausschalteten. Diese hatten ein Pendel und mussten jede Woche von Hand aufgezogen werden.

Mittendrin in der Entwicklung war die 1912 in Bern gegründete Firma Ghielmetti. Der Name des Mitbegründers Emil Zbinden, eines genialen Erfinders, steht auf jedem Uhrwerk in den Schaltwerken. Die Schaltuhren wurden immer ausgefeilter, konnten beispielsweise je nach Jahreszeit früher oder später die Lampen schalten oder wurden gar mit einer kleinen geregelten Heizung ausgestattet, damit Temperaturschwankungen die Ganggenauigkeit nicht beeinträchtigten.

Bei der Arbeit Schaltuhren kennen gelernt

Auch Burgermeister machte schnell erste Erfahrungen mit Schaltuhren. «In meiner Lehre als Elektriker musste ich mich auch mit Zeitschaltungen befassen. Eine Anwendung bleibt mir in Erinnerung. Der ‹Härdöpfeldämpfer› wurde in der Nacht eingeschaltet, damit der Bauer die Kartoffeln am Morgen gekocht entnehmen konnte und diese dann den Schweinen verfütterte.»

Es gebe aber Schaltuhren mit Schaltmöglichkeiten, die auch Burgermeister nicht nachvollziehen kann. «Das hängt oft direkt mit der Installation zusammen. Die Pläne vor der Installation kenne ich natürlich nicht. Kunden haben gesagt, was sie wollen. Dann wurde eine Schaltuhr verwendet, wobei oft nicht alle Funktionen vorhanden waren, die man dann halt nachträglich einbaute.»

Er begann, die nicht mehr genutzten Schaltuhren zu sammeln. Viele kamen in seinen Besitz, als er Anfang der 1990er-Jahre während vier Jahren für Von Roll arbeitete. Damals besass Von Roll noch etliche Werke, in denen er als Elektriker arbeitete und so zu nicht mehr benutzten Schaltuhren kam. «In der Klus, in Choindez, im Tessin oder in Kraftwerken. Aber mit der Zeit wurden diese Werke verkauft, und ich wurde nicht mehr gebraucht.»

Die letzten 22 Jahre seines Arbeitslebens war er für die Six Group in Olten tätig, wo er für die Förderanlagen zuständig war, die beispielsweise die verlangten Wertschriften aus dem Lager im Untergrund in die Büros beförderten und umgekehrt.

Burgermeister fürchtet um seine Sammlung

Heute sind die altbekannten Schaltuhren fast gänzlich verschwunden. «Die Digitalisierung hat das Analoge verdrängt.» Ruedi Burgermeister fürchtet nun im Alter, dass alle Unterlagen der Schaltuhren, die ganze Geschichte verloren geht.

Ein Teil der Geschichte ist in der Broschüre zum 100-Jahr-Jubiläum der Firma Ghielmetti nachzulesen. Dennoch: «Da ist die Tatsache, dass diese Uhren keine Verwendung mehr finden. Aber, die Schaltuhren sind ein Kulturgut von Biberist. Ich habe die Hoffnung, dass es doch noch Interessenten gibt, die gewillt sind, diese Kultur nicht in Vergessenheit geraten zu lassen.»

Die Geschichte von Ghielmetti 1912 gründete Franz Ghielmetti mit Emil Zbinden in Bern die Ghielmetti & Cie. 1924 zügelte die Firma nach Solothurn an die Biberiststrasse. 1946 wurde das Firmengebäude erweitert. 1971 wurde ein Neubau in Biberist realisiert. Das Unternehmen war in einem stark dynamischen Umfeld tätig. 1992 erfolgte ein Management-Buy-out. 2012 wurde aus der ehemaligen elektromechanischen Werkstätte ein modernes Elektronikunternehmen, wird in der Jubiläumsbroschüre festgehalten. Am 13. September 2021 ging die Firma Ghielmetti in Konkurs. Knapp einen Monat später gründeten ehemalige langjährige Mitarbeiter, darunter auch der neue Geschäftsführer Carmelo Risuscitazione, die Ghielmetti Solutions AG. Die altbewährten hochqualitativen Produkte werden seither am gleichen Standort in Biberist weiter produziert. (uby)

