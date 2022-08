Höhere Strompreise auch in Biberist

Biberist Der Strompreis steigt in den nächsten Jahren um 50 Prozent Die Kundinnen und Kunden der EV Energieversorgung Biberist profitieren noch von einer langfristigen Beschaffungsstrategie. Dennoch müssen die Energietarife aufgrund der höheren Marktpreise um 6,5 Rappen pro Kilowattstunde erhöht werden. mgt 31.08.2022, 11.26 Uhr

Vor beinahe einem Jahr konnte die Energieversorgung Biberist eine E-Ladestation der Gemeinde auf dem Bleichenmattparkplatz einweihen. Hanspeter Bärtschi

Die Strompreise der EV Energieversorgung Biberist steigen für das Jahr 2023. Angeboten werden Strom aus Wasserkraft Schweiz und zum anderen den Biberstrom mit einem Anteil von 70 Prozent aus den Emme-Flusskraftwerken und 30 Prozent aus Photovoltaik-Energie von den Dächern von Biberist. Die Netznutzungstarife der EVB werden 2023 gegenüber dem Vorjahr unverändert belassen.

Die Energietarife müssen aufgrund der höheren Einkaufspreise (Marktpreise) um 6,5 Rappen pro Kilowattstunde erhöht werden, wie der Biberister Energieversorger in seinem Stromtarifblatt schreibt.

Nicht zuletzt der Krieg in der Ukraine führe die Abhängigkeiten in der Energieversorgung in Biberist aktuell vor Augen. Die Preise für Öl, Gas und Strom sind seit letztem Winter regelrecht explodiert. Auch die Frage, ob nächsten Winter genügend Gas in der Schweiz zur Verfügung stehen wird, belastet Industrie und Endkunden. Als Energieversorgung Biberist sei man von dieser Situation mittelbar über die hohen Strompreise betroffen.

Während die Kundinnen und Kunden im Jahr 2022 durchschnittlich noch tiefe 6,5 Rappen pro Kilowattstunde für die Stromlieferung (ohne Netznutzung, ohne Abgaben) bezahlt haben, lag der durchschnittliche Marktpreis im 2. Quartal 2022 bei hohen 25 Rappen pro Kilowattstunde.

Aufgrund einer langfristigen Beschaffungsstrategie werde sich diese Preisentwicklung erst langsam in den Tarifen des Biberister Energieversorgers abzeichnen, aufhalten lassen sich massive Gesamtpreiserhöhungen von mehr als 50 Prozent in den kommenden Jahren aber nicht.

Die Konzessionsabgabe auf dem Strom an Gemeinde bleibt 2023 unverändert mit 1,0 Rappen pro Kilowattstunde. Der Zuschlag für grünen Strom und ökologische Sanierung der Wasserkraft bleibt ebenfalls mit 2.3 Rappen pro Kilowattstunde unverändert. Die Systemdienstleistungen von Swissgrid erhöhen sich auf 0.46 Rappen pro Kilowattstunde (bisher 0.16 Rappen pro Kilowattstunde.