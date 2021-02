kids&teens Der Platz für eine Kindertagesstätte in Biberist fehlt in den heutigen Räumlichkeiten Um den Leistungsauftrag der Gemeinde Biberist zu erfüllen, muss die Stiftung kids&teens ihr Angebot erweitern. Sie möchte, um möglichst viele Synergien zu nutzen, alle Aktivitäten unter einem Dach konzentrieren. Rahel Meier 26.02.2021, 05.00 Uhr

Wie weiter mit den Tagesstrukturen in Biberist? Im August 2019 startete die Stiftung kids&teens ihren Betrieb an der Bleichemattstrasse 14. Angeboten wird ein Hort für Kinder im schulpflichtigen Alter und ein Mittagstisch. Dazu kommt die Spielgruppe, die Platz im Kindergarten Bleichematt gefunden hat.

Schon nach zwei Monaten war der Hort, der maximal 35 Kinder aufnehmen kann und von 7 bis 18 Uhr geöffnet ist, an drei Nachmittagen praktisch voll ausgebucht. Auch der Mittagstisch wurde im ersten Betriebsjahr gut besucht. «Wir haben eine Warteliste und können nicht alle Biberister Kinder aufnehmen», erklärt Stiftungsratspräsidentin Franziska Rohner.

Kindertagesstätte würde Angebot abrunden

Kids&teens würde seine Angebote gerne an einem einzigen Standort bündeln und vor allem auch eine eigene Kindertagesstätte (Kita) eröffnen. Am heutigen Standort funktioniert das nicht. «Das war von Anfang an klar. Der Platz im Bleichemattschulhaus ist sehr knapp und die Räume verteilen sich über drei Stockwerke», erklärt Rohner.

Eingang und Umgebung werde mit der Schule geteilt, ebenso die WC-Anlagen. Wegen der grossen Anzahl an Kindern musste in der Zwischenzeit ein Gruppenraum im Kellergeschoss eingerichtet werden. «Das ist nicht optimal für den Hort und für den Betrieb einer Krippe nicht machbar.»

Ergibt auch Kontinuität

Die eigene Kindertagesstätte hätte diverse Vorteile. «Für die Eltern in Biberist gäbe es nur noch eine Ansprechpartnerin für die Betreuung von der Geburt bis Ende Schulzeit. Die Kinder werden für Halbtage oder ganze Tage angemeldet und besuchen die Kita über einen längeren Zeitraum», so Rohner. Damit sei eine gewisse Kontinuität gewährleistet und die Planung, vor allem auch was den Personaleinsatz angeht, werde einfacher. Immerhin arbeiten zurzeit 13 Personen in sehr unterschiedlichen Pensen für kids&teens.

Das heute bereits bestehende Morgenmodul des Hortes wird zudem bisher nur wenig genutzt. «An den Tagen an denen wir Kinder betreuen, müssen wir natürlich trotzdem Fachpersonal aufbieten.» Würden gleichzeitig Kita-Kinder betreut, könnten Synergien genutzt werden. Heute sei es oft so, dass die Spielgruppenleiterinnen von 7 bis 8 eingesetzt werden, wenn ein Kind zu betreuen sei.

Vertrag mit der Kita «Chinderland» Die Gemeinde Biberist ist die einzige Stifterin von kids & teens. Die Gemeinde stellt der Stiftung die Räumlichkeiten zur Verfügung und unterstützt sie mit einem Beitrag von 343000 Franken pro Jahr. Die Stiftung hat einen Leistungsauftrag, der für vier Jahre gilt, und koordiniert und führt die Tagesstrukturen für Kinder ab drei Monaten bis zum Ende der Schulpflicht. Mit der Gründung der Stiftung wurden, ausser der Spielgruppe Ämmefröschli und der Kita «Chinderland», alle Angebote und Organisationen im Bereich der Tagesstrukturen ein gemeinsames Dach gestellt. Die Stiftung kids&teens hat einen Vertrag mit der Kita «Chinderland». Das «Chinderland» besteht schon seit mehr als zehn Jahren in Biberist. Früher subventionierte die Gemeinde zehn Plätze in der Kita, heute ist es die Stiftung. Dafür muss das «Chinderland» garantieren, dass auch tatsächlich zehn Kinder aus Biberist aufgenommen werden. Das «Chinderland» ist eine Natur-Kindertagesstätte und wird nach den Grundsätzen der Naturpädagogik geführt. «Es gibt Eltern, die sich mit diesem Konzept nicht anfreunden können und deshalb etwas anderes möchten», so Rohner. «Wir wollen mit unserer Kita das ‹Chinderland› nicht konkurrenzieren, sondern eine Alternative anbieten», erklärt sie. (rm)

Der Betrieb sei an den Tagen, an denen 30 und mehr Kinder über Mittag im Hort und am Mittagstisch sind, sehr unruhig. «Die Betreuerinnen versuchen den Betrieb zu beruhigen, indem sie die Kinder, die nur den Mittagstisch besuchen und die Kinder, die den Mittagstisch und auch den Hort besuchen trennen.» Das sei wegen der knappen Räumlichkeiten keine einfache Aufgabe.

Spielgruppen müssen umziehen

Bereits im kommenden August müssen die Spielgruppen den jetzigen Standort im Kindergarten Bleichematt verlassen, weil die Schule die Räume für eine weitere Kindergartenklasse braucht. Leider wurde, so Rohner, nur ein Ersatz für die bisherigen Räume gesucht und diese für die Gemeinde teure Lösung, biete keinen Platz für die weiteren Bedürfnisse von kids & teens.

Kids&teens arbeitet nicht gewinnorientiert. Laut den Statuten darf die Stiftung aber Gewinn machen und Reserven bilden. Diese können dann wiederum für den Betrieb eingesetzt werden. Beispielsweise für die Anschaffung von Mobiliar. Die Stiftung muss zudem einkommensabhängige Tarife anbieten und bekommt dafür Subventionen von der Gemeinde. «Unser Betrieb funktioniert extrem sparsam», so Rohner.

Franziska Rohner demissioniert als Präsidentin zvg Franziska Rohner hat an der letzten Stiftungsratssitzung ihre Demission als Präsidentin von kids&teens per Ende Juli eingereicht. Einer der Gründe dafür: «Ich habe das Gefühl, dass wir vonseiten der Gemeinde und vor allem auch im Schulbereich zu wenig ernst genommen werden.» Dass sich der Gemeinderat bisher nicht zum Platzmangel von kids&teens geäussert hat, frustriert Rohner zusätzlich. Die Stiftung habe bereits am 31. August im Gemeinderat einen konkreten Antrag gestellt, mit dem auch ein Planungskredit gesprochen werden sollte. Die Begründung, dass man weitere Entscheide erst treffen könne, wenn ein Jahresbericht und der Revisorenbericht vorliegen, sei höchstens formal verständlich. «Die Dokumente liegen jetzt vor und sie werden gleichzeitig mit meiner Demission eingereicht.»



Der Leistungsvertrag, den kids&teens mit der Gemeinde abgeschlossen habe, umfasse auch das Führen einer Kita. «Wenn der Gemeinderat möchte, dass das umgesetzt wird, brauchen wir mehr Raum», so Rohner deutlich. Um einen Schritt weiter zu kommen, müssten nun zur Erarbeitung eines Projekts die entsprechenden Fachleute eingesetzt werden. «So wird Biberist für Eltern mit Kindern attraktiv. Zusätzlich unterstützen die Angebote von kids&teens auch die Schule. Besonders, da Biberist sehr weitläufig ist und viele Aussenquartiere hat.»Grundsätzlich organisiere die Stiftung sich selbst, erklärt Gemeindepräsident Stefan Hug-Portmann auf Anfrage. Die Statuten regeln, wer Vertretungen in den Stiftungsrat entsendet. «Gemeinde und Stiftung haben eine Leistungsvereinbarung.» Darin sei geregelt, dass die Stiftung eine Kita betreiben solle. «Ob sie das selbst macht, oder auslagert, das ist der Stiftung überlassen», erklärt er weiter. Er verwahrt sich zudem gegen Vorwürfe, die Stiftung werde nicht ernst genommen. «Für mich ist klar, dass der Gemeinderat ohne fundierte Unterlagen, wie etwa die revidierte Rechnung, keine Entschiede treffen kann. »Und erst recht nicht, wenn diese nicht unerhebliche finanzielle Konsequenzen nach sich ziehen, wie das bei einem Neubau, den die Stiftung sich wünschen würde, ist. Nach seinem Empfinden herrscht auch ein gutes Verhältnis zwischen der Schule und der Stiftung, schliesslich ist Letztere im Schulhaus Bleichematt untergebracht.