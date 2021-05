Biberist Der Lebensraum Emme inspiriert Schulklasse zur Gestaltung einer App Die Klasse 6a aus dem Schulhaus Mühlematt in Biberist hat im Unterricht an einer App für einen Emme-Spaziergang gearbeitet. Rahel Meier 22.05.2021, 05.00 Uhr

«An der Emme» - so heisst die App, die von der Klasse 6a gemeinsam mit den Lehrpersonen Stefan Schreier und Sonja Köppli entwickelt wurde. Die App begleitet alle Interessierten auf einem Spaziergang vom Park vor dem Hochhaus beim Coop-Kreisel in Biberist zur Bogenbrücke und wieder retour bis zur Emmenbrücke.

Wer die App herunterlädt kann an 18 Stationen Halt machen und erhält Informationen zu einem speziellen Thema. Zur Emmenkorrektion beispielsweise, zu Pflanzen am Ufer oder zur Fischtreppe, die zurzeit beim Kanal gebaut wird.

Emmerunde ersetzte den Turnunterricht

Weil das Turnen wegen der Coronapandemie zeitweise nicht möglich war, hat sich die Klasse 6a regelmässig auf eine Runde entlang der Emme gemacht. «Dabei ist uns aufgefallen, wie stark sich die Emme und ihre Umgebung immer wieder verändern», erklärt Stefan Schreier (Klassenlehrer). «Man könnte hier draussen problemlos Unterricht geben und damit mehrere Fächer gleichzeitig abdecken.»

Exklusiv für Leser: Ausschnitte aus den Texten, die auf der Emme-App zu hören sind, vorgelesen von den Schülerinnen und Schülern der Klasse 6a. Rahel Meier

Zeitgleich forderte das Amt für Umwelt des Kantons Solothurn Klassen in den Emme-Anliegergemeinden dazu auf, sich mit dem Fluss zu beschäftigen und auf das «Ämme-Fescht» hin entsprechende Projekte einzureichen. Schnell war für Stefan Schreier und Sonja Köppli, die ihn unter anderem beim Teamteaching in der Klasse unterstützt, klar: «Wir machen mit».

Zuerst sollte es eine Art Postenlauf mit Tafeln geben.

«Wir wollten aber etwas Bleibendes schaffen, das zudem nicht so leicht von Vandalen zerstört werden kann und ausserdem auch einen Nutzen für die Bevölkerung bringt.»

Schreier ist im Mühlematt-Schulhaus auch für die Informatik zuständig. «Die Idee etwas Digitales zu schaffen und eine App zu kreieren hat mich nicht mehr losgelassen», erklärt er.

Informationen selbst finden

Schreier und Köppli haben eine Vorauswahl getroffen und die 18 Stationen definiert, die in der App näher beschrieben werden. Die Schulkinder haben ein Minimum an Informationen erhalten. «Danach haben sie in Gruppen an ihren jeweiligen Themen gearbeitet.»

Mit Hilfe von alten Fotos, mit Zeitungsartikeln, Telefonanrufen bei Fachleuten oder Amtsstellen, oder Recherchen im Internet kamen weitere Informationen dazu. «Selbstverständlich haben wir bei Nachfragen Tipps gegeben. Aber die Kinder haben gemerkt, dass Recherchieren Knochenarbeit ist.»

Auch das Verfassen der Texte gehörte dazu

Die Schülerinnen und Schüler aus der 6a hatten bei der Recherchearbeit auch interessante Begegnungen und haben Spannendes herausgefunden. «Sie haben sich stark engagiert und man spürte, dass ihnen das Projekt Freude macht und sie gespannt sind auf das Resultat und sicher auf die Reaktionen von Familie und Freunden.»

Mit dem Sammeln der Informationen war die Arbeit noch nicht vorüber. Danach hiess es alles in einen kurzen informativen Text verpacken. «Unser Zielpublikum sind in erster Linie Familien. Die Texte müssen demzufolge verständlich sein, nicht allzu wissenschaftlich, aber trotzdem nicht langweilig.»

Als Letztes wurde die Texte, die auf der APP bei jedem Posten zu hören sind, dann noch aufgenommen. Jeweils ein Kind aus der Gruppe, die ein Thema bearbeitet hat, durfte den Text vorlesen.

Fächerübergreifend in Blöcken gearbeitet

Die Projektarbeit entstand vor allem während der Schulstunden, die für das Fach «Natur, Mensch, Gesellschaft» (den früheren Sachunterricht) reserviert sind. Dazu wurde fächerübergreifend gearbeitet, denn auch Deutsch war wichtig und ebenso die informatische Bildung.

«Wir haben insgesamt rund 30 Stunden im Unterricht aufgewendet», so Stefan Schreier. Er selbst hat zusätzlich einiges mehr investiert. «Es ist so. Unser Schulprojekt ist etwas grösser geworden, als das ursprünglich geplant war», lachen Schreier und Köppli.

Infos zur App und wie sie heruntergeladen werden kann unter: www.an-der-emme.ch

Das Ämme-Fescht, das am 30. Mai stattfinden sollte, wurde in der Zwischenzeit verschoben. Die Projekte der Schulklassen werden aber im Verlauf des Juni digital präsentiert und die besten Arbeiten werden prämiert.