Biberist Der Gemeinderat rechnet nach der Budgetdebatte mit einem Ertragsüberschuss von 600'000 Franken An zwei Sitzungen behandelte der Gemeinderat Biberist das Budget für das kommende Jahr. Die Aussichten sind gut: Es wird mit einem Ertragsüberschuss gerechnet. Rahel Meier 12.11.2021, 11.00 Uhr

Zu wenig Platz im Schulhaus Mühlematt: Es braucht Provisorien und Geld für eine Arealentwicklung. Hanspeter Bärtschi

Gemeindepräsident Stefan Hug-Portmann machte in seinem Eintretensreferat im Gemeinderat Biberist auf die wichtigsten Gründe für das erfreuliche Budget aufmerksam. Einerseits würden im kommenden Jahr die Einnahmen voraussichtlich stärker ansteigen als die Ausgaben. Dies sei hauptsächlich auf die steigende Einwohnerzahl zurückzuführen. Zudem wurde in den letzten beiden Jahren weniger investiert als geplant und so sind die Abschreibungen tiefer.