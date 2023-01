Biberist: Kirchenarchivar Viktor Marty

Kirchgemeinde «Kampf gegen das Vergessen»: Er ist der Bewahrer der verborgenen Schätze in Biberist 25 Jahre lang war Viktor Marty Archivar der römisch-katholischen Kirchgemeinde Biberist. Er hat in dieser Zeit einiges «ausgegraben». Eine Zeitreise, die über 1000 Jahre zurückgeht. Angelica Schorre Jetzt kommentieren 08.01.2023, 05.00 Uhr

Der abtretende Kirchenarchivar Viktor Marty im Archiv. Hier mit einem Jahrzeitenbuch/Heiligenverzeichnis (auf Pergament und in Leder gebunden) von 1603. Bruno Kissling

«Nein, ich bin wirklich kein Abenteurer», sagt Viktor Marty, Archivar der römisch-katholischen Kirchgemeinde Biberist. Ob er nicht doch einer ist, wird sich zeigen. Letztes Wochenende konnte Viktor Marty seinen 90. Geburtstag feiern; für ihn mit ein Grund, sein Amt nach 25 Jahren abzugeben.

Wie wird aus einem Primarlehrer – Marty unterrichtete 40 Jahre in Biberist – ein Archivar? Nach seiner Pensionierung wurde er von der Kirchgemeinde angefragt, ob er nicht ein bisschen Zeit hätte, das verwaiste Archiv aufzuräumen. Er hatte – und entrümpelte: alte Schreibmaschinen, die nicht mehr benutzte Ausleihbibliothek und vieles mehr. «Damit wäre mein Auftrag eigentlich erledigt gewesen», sagt Marty.

Doch er begann die Schränke durchzusehen, deren Inhalt bereits von Pfarrer Ludwig Rochus Schmidlin (1845 bis 1917) angelegt worden war. Und hier beginnt sein Abenteuer. Er findet über 400 Jahre alte Handschriften und zeigt sie dem Besucher gerne: ein «Prozessionale», das ist ein liturgisches Buch über den Ablauf von Prozessionen; ein «Martyrologium» oder «Jahrzeitenbuch», in dem zum einen die Heiligen und Märtyrerinnen aufgelistet sind und zum anderen vermerkt wird, wann zu welchem Jahrestag für ein Mitglied der Kirchgemeinde die Messe gelesen wurde.

Ein Processional aus dem Jahre 1559 von Heinrich Schneller, damaliger Domherr. Bruno Kissling

Über 50 Broschüren sind entstanden

Viktor Marty findet verschiedene Protokollsammlungen, Sterbe- und Geburtsregister und vieles mehr. Er beginnt Verzeichnisse für jeden Schrank anzulegen. Und der «Kampf gegen das Vergessen», wie er den Titel seiner Arbeit nennt, nimmt seinen Anfang. Er ordnet, fasst zusammen, transkribiert, tippt alles in seinen Computer ein, fügt Fotos hinzu.

So sind im Lauf der Jahre im Verborgenen über 50 Broschüren entstanden, von denen nur eine veröffentlicht wurde: Die Geschichte über den langen Weg der alten Orgel, erbaut 1870 von Louis Kyburz, in die katholische Kirche. 1932 wurde diese Orgel durch eine neue ersetzt. Aber auch Fundstücke tauchen auf: So 2012 die geheimnisvolle Holzkiste, die sich als seltenes Ostergrab aus dem 15. Jahrhundert erweist.

Begegnung mit Pfarrer Schmidlin

Viktor Marty hat insgesamt 1260 Jahre Pfarreigeschichte gesichtet und viele Geschichten zusammengetragen. «Lustige» seien nicht so darunter, das läge wohl in der Natur der Sache, sagt Marty. Aber eine ist besonders spannend, überraschend, beeindruckend.

Viktor Marty wird gefragt, ob er wisse, dass sich im bischöflichen Archiv in Solothurn die Chronik von Pfarrer Ludwig Rochus Schmidlin befindet, die dieser von 1875 bis 1914 über die Kirchgemeinde Biberist schrieb. Hier nimmt das Abenteuer Fahrt auf. Viktor Marty ist begeistert und transkribiert die Chronik für «sein» Archiv. Charakter, Vielseitigkeit, Engagement des Pfarrers werden sichtbar.

Schrank mit alten Schriften im Archiv der römisch-katholischen Kirchgemeinde Biberist. Bruno Kissling

Die Chronik ist ein Tagebuch, in dem Schmidlin weniger über die eigene Befindlichkeit sinniert, sondern alles festhält, was für die Kirchgemeinde von Belang sein könnte. Neben Überlegungen zum Armen- und Krankenwesen und vielem mehr findet man gar nicht schüchterne Briefe an Regierungsrat Wilhelm Vigier, Fakten zum Bezirksschiessen, die Anzahl der Neubauten in Biberist und zum Beispiel den Vermerk, dass er in Bern ein Konzert von Anton Rubinstein aus St.Petersburg gehört habe.

Und an diese liebenswürdige Passage erinnert sich Viktor Marty gerne: Pfarrer Schmidlin hält fest, dass doch jede Pfarrei einen eigenen Obstgarten haben solle … Und bietet seine eigenen Bäume gleich für einen Schnittkurs an.

Ein Abenteurer der stillen, bescheidenen Art

Viktor Marty ist ein Abenteurer der stillen, bescheidenen Art, dem das Interesse an den Menschen hinter den nüchternen Fakten am Herzen liegt. Fällt ihm der Abschied von «seinem» Archiv nicht schwer? Nun, er habe ja auch auf dem Sekretariat der Kirchgemeinde geholfen, etwa im Korrekturlesen. Bereits habe man ihn gefragt, ob er nicht weiterhin ab und zu für ein, zwei Stunden vorbeischauen könnte.

Die Verabschiedung und Würdigung von Viktor Marty findet am Sonntag, 8. Januar, um 11 Uhr im Gottesdienst in der Marienkirche in Biberist statt.

