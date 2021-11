Biberist «Der Betrieb wurde in den Abgrund geführt»: Die Angestellten übernehmen nach dem Konkurs die Ghielmetti AG Nach dem Konkurs wird aus der Ghielmetti AG in Biberist die Ghielmetti Solutions AG. Neun Angestellte führen die Firma nun weiter. Die neuen Verwaltungsräte arbeiten tatkräftig mit.

Rahel Meier Jetzt kommentieren 22.11.2021, 17.00 Uhr

Die Ghielmetti Solutions AG (v.l.): Thomas Reinhard, Marino Marini, Carmelo Risuscitazione, Leonardo Aita, Dorli Risuscitazione-Lamparter, Rene Cardier und Maria Ananja. Hanspeter Bärtschi

1971 wurde das Fabrikgebäude der Ghielmetti AG an der Industriestrasse in Biberist eingeweiht. Über 300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter waren damals angestellt. Seither hat sich vieles verändert. 2012 waren es noch 24 Angestellte – 2018 noch 17. Verschiedene andere Firmen haben sich in der Zwischenzeit im Gebäude eingemietet.

Die Ghielmetti AG ist in zudem komplett neu aufgestellt. Im September wurde nämlich der Konkurs über die Firma verhängt. «Wir mussten zusehen, wie die Firma in den Abgrund geführt wurde und konnten nichts dagegen tun.» Bisherige Mitarbeitende der Ghielmetti AG sitzen gemeinsam um einen Tisch. Sie erheben schwerwiegende Vorwürfe an die ehemalige Geschäftsleitung und den Verwaltungsrat.

Maschinen und Werkzeuge wurden übernommen

Das ist nun aber Vergangenheit. Schon wenige Tage nachdem der Konkurs über die ehemalige Firma eröffnet wurde, führte die neue Crew Gespräche mit dem Konkursamt. «Dieses ging sehr fair um mit uns», betonen sie. In der Zwischenzeit konnte die neu gegründete Ghielmetti Solutions AG die Maschinen und Werkzeuge, das Mobiliar, die EDV-Anlagen und das Warenlager der konkursiten Vorgängerfirma übernehmen und seit dem 14. Oktober ist die neue Firma offiziell im Handelsregister eingetragen. Der langjährige Mitarbeiter Carmelo Risuscitazione sagt:

«Wir kennen unsere Produkte und sind überzeugt, dass wir diese erfolgreich weiter herstellen und vertreiben können.»

Risuscitazione gehörte über Jahre dem Kader an bevor er zurückgestuft wurde und ist nun seinerseits der neue Geschäftsführer. Gemeinsam mit Marino Marini, lange Jahre Verkaufsleiter und ebenfalls zurückgestuft, und Dorli Risuscitazione-Lamparter bildet er den Verwaltungsrat der Ghielmetti Solutions AG.

In der Ghielmetti Solutions AG arbeiten Verwaltungsräte und Geschäftsführer Seite an Seite mit den Angestellten. «Wir brauchen auch keine überrissenen Löhne, wie sie vorher an das Management bezahlt wurden», meint Carmelo Risuscitazione.

Verschiedene Standbeine

«Wir haben verschiedene Standbeine», erklärt Mario Marini. Die Produkte aus Biberist finden Verwendung in den Bereichen Rundfunk, Theater, Veranstaltungen sowie in der Energieversorgung, im Schiff- und Fahrzeugbau und in der Flugsicherung. So findet sich ein bisschen Biberist unter anderem in der Oper in San Francisco, in der Mailänder Scala, im KKL Luzern, in der Elbphilharmonie in Hamburg, bei Sky News London oder bei France TV in Paris.

Über 100 Jahre Tradition 1912 Beleuchtung auf dem Bundesplatz realisiert Die Gründung der Ghielmetti AG im Jahr 1912 im Mattenquartier in Bern basiert auf einer Innovation von Emil Zbinden, einer «Zeitschaltuhr» zum Schalten elektronischer Signale. Zbinden hatte diese gemeinsam mit August Schneider entwickelt. Franz Ghielmetti kam dazu und so wurde die Firma gegründet. Auch heute noch baut die Ghielmetti Geräte, die elektronische Signale schalten. Diese werden auf der ganzen Welt eingesetzt. Die Produktepalette hat sich natürlich in all diesen Jahren stark verändert und wurde immer wieder an die neuste Technik angepasst. Eine der ersten Anlagen, die die Firma erstellt hat war 1912 allerdings die Beleuchtung des Bundesplatzes in Bern. 1924 zog die Firma dann nach Solothurn an die Wassergasse, später an die Biberiststrasse. 1946 wurde das Fabrikgebäude erweitert. 1971 wurde dann ein Neubau an der Industriestrasse in Biberist realisiert. 1992 wurde die Ghielmetti AG mit einem klassischen Management-Buy-out von Rolf Adam, Hans Peter Schwaninger und Heinz Dobler übernommen und in zwei Bereiche aufgeteilt. Schwaninger übernahm den Bereich «Kommunikationstechnik» und blieb als letzter dieses Trios bis 2018 bei der Ghielmetti AG. Er übergab sie im Dezember 2018 an Bernhard Wasem. Am 13. September 2021 ging die Ghielmetti AG in Konkurs. Knapp einen Monat später gründeten ehemalige, langjährige Mitarbeiter die Ghielmetti Solutions AG. Seit dem 14. Oktober 2021 wird am bisherigen Firmenstandort in Biberist weiter produziert. (rm)

Als erstes musste die Ghielmetti Solutions AG ihre Kunden darüber orientieren, dass die Firma weitergeführt wird und die Produkte weiterhin in der gewohnten Qualität ausgeliefert werden können. Dabei ist die Firma aus Biberist auch auf die Partnerfirmen angewiesen, die über die ganze Welt verstreut sind. «Wir haben in der Zwischenzeit auch schon die ersten neuen Aufträge erhalten.»

Immer noch Handarbeit gefragt

Viele der Produkte der Firma werden auch heute noch in Handarbeit fertiggestellt. Es gibt standardisierte Anlagen und Systeme, aber auch solche die speziell für die Kundschaft massgeschneidert werden. Risuscitazione und Marini erklären:

«Unser Know-how ist in unseren Köpfen. Die meisten der Baupläne sind nicht niedergeschrieben.»

«Es kommt schon vor, dass ich eine schlaflose Nacht habe», gibt Carmelo Risuscitazione zu. «Wir sind nicht mehr die Jüngsten und haben mit der Neugründung der Firma doch viel Verantwortung übernommen.»

Aber im Gesamten überwiegt der Optimismus. «Dass wir hier weiterarbeiten können ist doch ein kleines Märchen und wir sind alle happy», meint abschliessend Dorli Risuscitazione-Lamparter.