Biberist «Das hier war ein Paradies»: So sieht es im verwüsteten Garten nach dem Hangrutsch aus Der Garten von Anton und Cecilia Kaiser aus Biberist wurde durch den Hangrutsch infolge eines Wasserleitungsbruchs komplett verwüstet. Rahel Meier 18.08.2021, 15.08 Uhr

Anton und Cecilia Kaiser stehen in ihrem Garten und sehen sich die Verwüstung an, die eine Schlammlawine als Folge eines Wasserleitungsbruches in ihrem Garten an der Poststrasse 11 angerichtet hat. «Das hier war ein Paradies», sagt Anton Kaiser.