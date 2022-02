Biberist Corönli vertrieben, Gemeindepräsident abgesetzt: Die Biberister Fasnächtler übernehmen für eine Woche Tambouren und Guggemusig bei der Amtsenthebung völlig ungewohnt ohne Kostüme, kein Schnägg vor Ort: Die Biberister Fasnächtler machen das Beste aus der Situation und schicken den Gemeindepräsidenten wenigstens für eine Woche in die Ferien. Rahel Meier Jetzt kommentieren 23.02.2022, 20.42 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Fasnacht Biberist 2022: Amtsenthebung und Corönli-Vertreiben mit Guggen und Tambouren Tom Ulrich

Böller, Rätschen und Tambouren: Das gehört zum Fasnachtsauftakt in Biberist. Normalerweise wird so der Schnägg an Hilari erweckt. Aber dieser bleibt noch ein Jahr lang in seiner Winterruhe.