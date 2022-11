Christof Gasser im Talk im Wasseramt

Biberist Christof Gasser stellt sich im Talk den Fragen zu seinen Kriminalromanen Zum zweiten Mal lud der Verein Pro Wasseramt zum Talk im Wasseramt ein. Diesmal stellte Schriftsteller Christof Gasser sein neustes Werk, den Krimi «Solothurn steht am Abgrund» vor. Rund 35 Personen lockte der Anlass nach Biberist in die Alte Turnhalle. Hans Peter Schläfli Jetzt kommentieren 10.11.2022, 05.00 Uhr

Krimiautor Christof Gasser (links) im Gespräch mit Moderator Joel Grolimund. Hans Peter Schläfli

Zwei «Zuchler» standen am Dienstagabend auf der Bühne der Alten Turnhalle in Biberist: Buchautor Christof Gasser und Moderator Joel Grolimund. Eingeladen hatte der Verein Pro Wasseramt durch seinen Präsidenten Hardy Jäggi. Das Gespräch drehte sich um die Staatsanwältin Angela Casagrande und den Polizisten Dominik Dornach, die in Christof Gassers fünftem Buch wiederum die Hauptpersonen sind.

Auf der Frage, warum er seine Kriminalgeschichten jeweils in der Region ansiedle, hatte der Autor eine einfache Antwort: «Wasseramt, das bedeutet für mich Heimat.»

Doch die ersten Zeilen des neusten Buches «Solothurn steht am Abgrund» handeln über dem Golf von Oman, wo nach einem Mord in einem Learjet die Täter per Fallschirm abspringen, und das Flugzeug mit einer Zeitbombe sprengen.

Die Struktur der Handlung arbeite er als erstes aus, doch meistens verstehe er die Geschichte selber erst so richtig, nachdem er schon einige Monate daran geschrieben habe, erklärte Gasser seine Arbeitsweise. «Ich recherchiere manchmal bis zu einem Jahr an den Details der Handlung, denn es ist mir extrem wichtig, dass meine Fiktion in einem möglichst realistischen Kontext steht.»

«Die Realität überholt immer wieder meine Fiktionen»

Das sei zum Beispiel im Buch «Wenn die Schatten sterben» so gewesen, in dem eine Waffenfabrik der Nazis vorkommt, die tatsächlich existierte und während des zweiten Weltkriegs in Zuchwil produzierte. Diesmal bringt nun der Bezug zur arabischen Halbinsel wegen der WM in Katar eine zusätzliche Aktualität zum Tragen. «Ja, die Realität überholt immer wieder meine Fiktionen», sagte Gasser zur neuen Geschichte.

Moderator Joel Grolimund wollte wissen, weshalb Christof Gasser erst mit 56 Jahren mit dem Schreiben begann. «Ich habe immer gerne gelesen und geschrieben. Aber es hatte sich nie ergeben, bis es nach einem Einschnitt in meinem beruflichen Leben plötzlich so weit war. Ich spürte, dass ich noch einmal eine Veränderung in meinem Leben brauchte.»

Vom Erfolg sei er selber überrascht worden. «Aber warum werden Krimi-Autoren oft unterschätzt?», fragte Grolimund weiter. Gasser meinte, dass das Genre lange zur Trivialliteratur zählte, und zwar bis Dürrenmatts Werk «Der Richter und sein Henker» als Weltliteratur anerkannt wurde.

«Solothurn hüllt sich in Schweigen»

Der Autor erklärte, weshalb er nie längere Schreibblockaden habe «Wenn ich nicht weiterkomme, dann gehe ich in die Stadt, trinke einen Kaffee und lese die Zeitung. Das gibt mir eine innere Ruhe, und ich finde den Weg aus der Blockade.» Zum Schluss verriet Christof Gasser den Arbeitstitel seines nächsten Werkes. Es heisst «Solothurn hüllt sich in Schweigen» und soll die Mafia als Hintergrund haben. Dann las er eine Szene aus dem aktuellen Krimi vor, die in Horriwil handelt.

Beim Apéro klang der sehr angenehme Abend aus, der ein grösseres Publikum als die 35 anwesenden Gäste verdient gehabt hätte. Leider fehle dem Verein Pro Wasseramt noch etwas die Reichweite, erklärte Präsident Hardy Jäggi. «Wir sind fleissig daran, neue Mitglieder zu gewinnen, damit wir unser Tätigkeitsgebiet erweitern können.»

Ihm strebe eine bessere Vernetzung im Wasseramt vor, eine Broschüre mit Tagesausflugszielen, eine Zusammenstellung der Hofläden und vielleicht auch, dass es auf der Homepage bald möglich sein wird, einen Korb aus regionalen Produkten zusammenzustellen.

