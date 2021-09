Biberist «Chinderland» im Schöngrün-Quartier Biberist: Kita, Restaurant und Laden an einem Ort Das Schöngrünquartier in Biberist hat ein attraktives Angebot erhalten. Dafür verantwortlich ist Sarah Thurnheer mit ihrem «Chinderland». Lucilia Mendes von Däniken Jetzt kommentieren 04.09.2021, 05.00 Uhr

Sarah Turnheer gibt Auskunft über die Kinderkrippe das Café und den Laden in der Überbauung Schöngrün. Hanspeter Bärtschi

Im Schöngrünquartier in Biberist ist in den alten Gutshöfen, wo vorher zum Teil die Verwaltung des Untersuchungsgefängnisses einquartiert war, ein Angebot entstanden, welches sich dem respektvollen Umgang mit Ressourcen und der Natur verschrieben hat. Anfangs August ist da nicht nur eine neue Kita eröffnet worden, sondern gleichzeitig auch ein Bio-Restaurant und ein Bio-Laden. Leiterin dieses Angebotes – und von weiteren Kitas in Biberist, Küttigkofen und Dotzigen – ist Sarah Thurnheer.

Eigentlich wollte sie nicht noch eine vierte Kita eröffnen, doch als sie die Anfrage erhielt, ob sie nicht im Schöngrünquartier eine Tagesstätte aufbauen möchte, und sie zudem sah, dass da noch viel mehr möglich wäre, konnte sie nicht nein sagen: «Die Aussicht, auch noch einen Laden mit Bioprodukten und ein Restaurant, mit biologischen, veganen und vegetarischen Menüs realisieren zu können, gefiel mir schon sehr.» Und sie freut sich über die Synergien, die so möglich sind: Ware aus dem Laden wird in der Küche des Bio-Restaurants verarbeitet – und dort wiederum essen die Kita-Kinder ihr Mittagessen.



Dorfplatz für das ganze Quartier



Doch nicht nur intern ist das Angebot ein Mehrwert, sondern das ganze Schöngrünquartier mit all den neuen Überbauungen erhält eine Aufwertung. Nachbarn kommen im Restaurant auf einen Kaffee und gehen anschliessend im Laden einkaufen. Kein Wunder, ist doch nicht alleine das Angebot sehr einladend, sondern die ganze Atmosphäre – auch wenn noch Bauabschrankungen und Maschinen herumstehen.

Der grosse Bsetzistei-Platz vor den Gebäuden sowie die riesige Linde deuten daraufhin, was sich dort bald entwickeln soll: «Wir hoffen, dass unser Areal zu einem Dorfplatz für dieses Quartier wird und so spannende Begegnungen zwischen den Kita-Kindern, unseren Nachbarn, Spaziergängern und Besuchern des naheliegenden Spitals möglich werden.»



Angebot und Öffnungszeiten werden noch angepasst



In der Kita ist der Betrieb angelaufen, es hat aber noch einige Plätze zu vergeben. Im Laden tastet man sich noch an die Bedürfnisse der Kunden heran, um so das richtige Angebot und die passenden Öffnungszeiten zu finden – und im Bio-Restaurant freut man sich, dass zur Mittagszeit und auch abends immer mehr den Weg ins Schöngrün finden. Nebst Kaffee und Kuchen gibt es mittags wie auch abends eine Menüauswahl, welche sich dem saisonalen Angebot an Gemüse und Früchten sowie weiteren Frischwaren der Bauern aus der Region anpasst.



Kinderkrippe, Café und Laden in der Überbauung Schöngrün. Hanspeter Bärtschi

Gemüsebeete und Streichelzoo



Den Kita-Kindern stehen grosszügige, helle Räume zur Verfügung, wo sie in einer familiären Umgebung Zeit und Raum für Spiel, Spass, Ruhe und Sinneserfahrungen erhalten. Im naheliegenden Stadtwald sind Naturbegegnungen möglich. Die Natur will man aber noch näher an die Kita bringen, und zwar indem die Kinder und die Belegschaft gemeinsam Gartenbeete bewirtschaften werden.

Zudem ist geplant im und rund um das angrenzende Stöckli ein paar Tiere anzusiedeln und so einen kleinen Streichelzoo zu initiieren, den auch die Anwohner besuchen dürfen.

«In diesem Umfeld werden die uns anvertrauten Kinder ganzheitlich in Selbst-, Sozial- und Sachkompetenz gefördert. Und wenn wir damit auch noch dem ganzen Quartier einen Mehrwert bieten können, dann ist meine Vision eines ganzheitlichen Angebotes mehr als erfüllt», fasst die Leiterin

Sarah Thurnheer hoffnungsvoll zusammen.



Hinweis

www.chinder.land