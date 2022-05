Biberist: Autolenker entzieht sich der Polizeikontrolle

Biberist Autofahrer entzieht sich der Kontrolle und flüchtet vor der Polizei In Biberist entzieht sich am Mittwochnachmittag ein Autofahrer der Polizeikontrolle. Dabei führte er zum Teil gefährliche Fahrmanöver durch bis er bei Solothurn angehalten wurde. Die Polizei sucht Zeugen. 05.05.2022, 12.22 Uhr

Symbolbild: zvg

Am Mittwoch wollte eine Polizeipatrouille gegen 16.30 Uhr einen Autofahrer an der Blümlisalpstrasse in Biberist kontrollieren. Unvermittelt flüchtete er in seinem silbernen Auto vor der Polizei zunächst mit überhöhter Geschwindigkeit.