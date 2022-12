Biberist: Spiel- und Begegnungsplatz im Dorfzentrum vorgestellt

Gustav Eisenmann-Platz Aufwertung des Biberister Dorfzentrums – jetzt wurde der neue Spielplatz vorgestellt Auf dem Gustav-Eisenmann-Platz in Biberist stehen Bauprofile für einen neuen Spiel- und Begegnungsplatz. Die Jugendkommission informierte vor Ort. Jetzt kommentieren 19.12.2022, 16.15 Uhr

Information vor Ort zur geplanten Gestaltung des neuen Spiel- und Begegnungsplatzes. Bild: zvg

Trotz klirrender Kälte waren es doch etwa 25 interessierte Personen, die sich das Projekt des neuen Spiel- und Begegnungsplatzes vor Ort zeigen lassen wollten. Eingeladen hatte die Kinder- und Jugendkommission der Einwohnergemeinde Biberist zusammen mit SpielRaum, der Fachstelle, welche für die Umsetzung des Projekts verantwortlich ist. Für ein wenig Wärme sorgte ein grosses Feuer und etwas Glühmost.

Angefangen hatte die Arbeit für einen neuen Spielplatz im Jahr 2018, als die Kinder- und Jugendkommission alle öffentlichen Spielplätze in Biberist evaluierte und einen Standort für einen neuen Platz mit Zentrumscharakter suchte. Als einziger in Frage gekommen war der Gustav-Eisenmann-Platz gleich neben dem Coop-Kreisel, der die vergangenen Jahrzehnte eher ein Dornröschen-Dasein fristete.

Nach einer Onlineumfrage, an der rund 120 Personen teilgenommen hatten, wurde 2020 ein Vorprojekt ausgearbeitet und vom Gemeinderat und anschliessend auch von der Gemeindeversammlung bewilligt. Dies mit einem Projektkredit von 380’000 Franken.

Ein Spielplatz für alle Generationen

Der neue Platz soll ein Platz für Kinder, aber auch ein Platz für Begegnungen werden. Genügend freie Flächen, altersgerechte Sitzbänke unter den Bäumen und eine Buvette, wo tagsüber Kaffee serviert wird oder abends auch ein Apéro getrunken werden kann.

Für den Spielplatz geplant sind ein sogenannter Biberbau mit ineinander verschraubten Holzelementen, an denen innen und aussen hochgeklettert werden kann, Schaukel- und Balancierelemente oder ein Wasserspiel mit Bodendüsen. Diese sind so angelegt, dass das Wasser erst dann spritzt, wenn man auf einem Trampolin hüpft oder zum Beispiel an einer Kurbel dreht.

Zudem wird das Gelände so modelliert, dass Kinder neue Wege finden oder sich auch verstecken können. Für Kleinkinder gibt es ausserdem einen Sandkasten mit weiteren Wasserelementen. Der neue Platz wird mit einheimischen Sträuchern und Holzspielgeräten so naturnah wie möglich gestaltet. Der Baubeginn ist im Frühjahr 2023 geplant, die Eröffnung voraussichtlich nach den Sommerferien. (mgt)

